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正妹隱身網路揪簽賭海撈4700萬　警揭螢幕後真相讓賭客驚呆

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記者洪正達／高雄報導

高雄一家簽賭網站以「假正妹」名義招攬賭客，在LINE及各大社群媒體以溫柔攻勢吸引賭客下注，除了完整的公司體制外，甚至有輔導機制、分紅方式，警方經多日跟監蒐證後，1日將他們一網成擒，發現所謂的美女業務，其實都是男的。

▲▼ 假正妹簽賭網站 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲警方破獲假正妹簽賭網站，當場查獲60多萬元賭資。（圖／記者洪正達翻攝）

▲▼ 假正妹簽賭網站 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲簽賭網站從網路上下載正妹圖片並以此註冊臉書，企圖蒙騙賭客。（圖／記者洪正達翻攝）

警方表示，該簽賭網站分工相當縝密，盧姓主嫌以公司體制管理各部門，分別有業務部門及推廣部門，機房方面以汪姓、沈姓嫌犯為主要幹部，下轄秦嫌、周嫌負責的業務推廣部門，另還有吳嫌帶領客服部門，分別有范姓等3名嫌犯進行電訪、客服工作，警方進一步發現，該「公司」甚至還有業務輔導部門對業績不佳的員工進行輔導，由於組織相當完整，業績也相不錯，甚至還有年終尾牙讓警方相當驚訝，進行跟監蒐證時，還發現成員均以雙B等級的高級轎車代步。

警方調查，該簽賭網站運作方式相當奇特，先在網路上蒐集正妹照片後註冊臉書，業務部門再佯裝正妹身分到各大社群媒體上或LINE上招覽顧客上門，並要求對方要先支付1000以上的賭資後才能開始簽賭，且該網站甚至以第三方支付作為付款機制，直到確認賭資入帳後才會開通客戶帳號。

除此之外，該網站的分紅機制也相當明確，業務招攬顧客上門後，若達10名以上就可1人抽100元，且下注金額10萬元以上抽成3%，50萬元以上抽成5%，若100萬元以上則可抽成7%，一直到被警方破獲前，已經手賭資2億5千萬元，從中獲利4700萬元，註冊會員高達500人。

▲▼ 假正妹簽賭網站 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲簽賭網站績效不錯，警方發現成員均以雙B百萬轎車代步。（圖／記者洪正達翻攝）

警方發現，盧姓主嫌為了「求財」，機房內部甚至祭拜狐仙及指南宮金雞母，警方表示，1日凌晨進行破門攻堅時，所有成員皆在「工作中」，現場除查扣現金62萬元外，還有36台電腦、筆電、手機等作物品，警方偵訊後，依涉刑法《賭博罪》移送法辦。

▲▼ 假正妹簽賭網站 。（圖／記者洪正達翻攝）

▲簽賭下注採用第三方支付，讓警方相當訝異。（圖／記者洪正達翻攝）

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