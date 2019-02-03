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如果生活好過誰想出來賣地瓜 地瓜媽媽的內心世界

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▲生活好過誰想出來賣地瓜 地瓜媽媽的內心世界。（圖／記者黃彥傑攝）

▲單親媽媽挑選待會要烤的地瓜。（圖／記者黃彥傑攝）

記者黃彥傑／台北報導

「我如果今天生活好過的話，我會出來賣地瓜嗎？」一名30多歲單親蔡媽媽在寒風中背著2歲大的女兒，整理待會要賣的地瓜，說出心中的無奈！

蔡媽媽說，小孩出生後，丈夫突然人間消失，怎樣都聯絡不到，加上小孩出生前就將工作辭了，頓時沒有了收入來源，人生突然跌到谷底，但她沒有讓自己悲傷太久，也沒有時間悲傷，決定振作起來，一肩扛下照顧女兒重擔。

▲生活好過誰想出來賣地瓜 地瓜媽媽的內心世界。（圖／記者黃彥傑攝）

▲媽媽在準備東西，小孩在一旁靜靜看著書。（圖／記者黃彥傑攝）

為了維持家計，蔡媽媽找到創世基金會，學起烤地瓜。每天早上6點多，先花2個多小時篩選地瓜，再慢慢將地瓜烤熟，然後背著小孩推著沈重車子，到捷運站或人潮較多地方販賣。

這樣辛苦叫賣，每個月收入約1萬多元，好的話可以賣到2萬多，過程中有些民眾質疑「幹嘛背著小孩，博取同情心嗎？」又因為違規擺攤被開單取締，甚至有街友為了占地盤，對她大聲叫囂驅趕，這些蔡媽媽都只能淚水往肚子裡吞，「過這樣生活我也不願意。」

不過，堅強的蔡媽媽表示「我不偷不搶」全靠自己，為了女兒會努力撐下去。忙碌的時候，女兒不吵不鬧，非常乖巧，似乎也感受到媽媽的心情。天氣轉涼低溫來襲，蔡媽媽都會特別注意小孩頭部保暖，其實自己也相當不捨女兒跟在身邊賣地瓜。

▲生活好過誰想出來賣地瓜 地瓜媽媽的內心世界。（圖／記者黃彥傑攝）

▲單親媽媽靠著自己力量賺取微薄薪水。（圖／記者黃彥傑攝）

蔡媽媽說，賣地瓜賺到微薄薪水，都用在孩子的生活上，總體來說經濟狀況相當緊繃，加上房租壓力，坦承日子只能勉強過，但她不氣餒，還是會用心烤出美味的地瓜「希望大家經過接運站附近，看到有賣地瓜的單親媽媽，都能停下腳步，買一個解解饞也好，對我們來說都是支持與鼓勵！」

▲生活好過誰想出來賣地瓜 地瓜媽媽的內心世界。（圖／記者黃彥傑攝）

▲單親媽媽背著小孩一邊工作。（圖／記者黃彥傑攝）

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關鍵字：單親媽媽,地瓜

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