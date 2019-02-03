IG girls網路爆紅有秘密！5大拍照技巧學起來　打卡讚數破萬很容易

圖、文／美圖秀秀提供

覺得過年照片一成不變，總是拍年菜、紅包、麻將等老生常談的照片嗎？美圖秀秀教你一招，把鑽石鑲在照片上，讓新年照片瞬間時尚UP UP。只要開啟美圖秀秀，點選「豬光寶氣」專區，就有10多款Bling Bling鑽石感馬賽克，讓你從開春就一路閃閃發亮，過個「豬」光寶氣的一年！

1.毛起來拜年！和毛寶貝一同套上寵物拜年AR討紅包～

過年絕對少不了拜年照，人要拜年之外，毛孩當然也要一起賣萌拜年！《美顏相機》寵物專屬「萌寵AR」推出新年限定版，分別有財神爺帽子、嘴咬春聯、以及見錢眼開三款AR，美圖精湛辨識技術能夠清楚分辨貓與狗的五官輪廓，將AR特效套在貓狗臉上，讓你和毛孩一同毛起來拜年、賣萌討紅包！





2.捏一隻專屬拜年娃娃，豬年限定「動漫化身」功能

過年繼續捏臉，《美圖秀秀》去年底推出的「動漫化身」也推出豬年限定版，可拍攝靜態照片，也可錄製動態拜年影片，並加上祝賀文字及背景音樂等。快捏一支豬豬版的你，也跟爸媽說不要再傳長輩圖，改傳《美圖秀秀》「動漫化身」拜年更可愛，豬大家新年快樂！





3.神級過年電影美照就靠「電影濾鏡」

背景雜亂、人山人海的年貨大街，其實是復古潮流過年照的最佳生產地，只要利用《美顏相機》的「電影濾鏡」就能拍出電影劇照般的美照。《美顏相機》內建7種主題、超過80種風格的電影濾鏡，無論拍照或選擇現有照片，再選擇自己喜歡的特效、修顏強度、景深程度、濾鏡效果強度，一張具備電影感的照片就完成囉！

4.豬你新年快樂！可愛豬豬素材讓你豬事大吉

過年少不了生肖相關、過年味的素材，《美圖秀秀》推出近20幾款不同類型的素材，包含邊框、馬賽克、塗鴉筆、貼紙、拼圖等，玩可愛豬豬新年素材，過一個豬事大吉的好年！





5.年度最夯拍照App，沒拍過你就落伍了

過年一定少不了無數自拍照和新年出遊照，深受女孩們喜愛的《氧氣相機》蟬聯AppStore及Google Play Store免費排行榜許久，同時也獲選AppStore「2018台灣人瘋什麼app」人氣拍照app，內建獨家氧氣風格、通透美妝效果，無論拍人拍景都好好看，過年就用《氧氣相機》讓你的IG變成美照指南！