Google高管發Twitter　笑iPhone XS低光源拍照輸Pixel 3

▲Google Pixel 3和Apple iPhone XS低光源拍照大比拚。（圖／翻攝marvin chow Twitter）

科技中心／綜合報導

Google Pixel 3和Apple iPhone XS為去年安卓和IOS陣營的兩大旗艦機，網路上對於兩者的性能比較早就不是新鮮事，但Google營銷副總裁Marvin Chow稍早在Twitter上分享了一張Google Pixel 3的廣告圖片，諷刺iPhone XS在低光源的拍照能力不如Google Pixel 3。

據外媒《Digital Trends》報導，Google營銷副總裁Marvin Chow所貼出的這張圖片，利用低光源的場景，來比較Google Pixel 3和iPhone XS拍攝功能。兩張照片比較起來，iPhone XS的版本相較於Google Pixel 3的版本的確非常黯淡，其中模特兒的臉部在iPhone XS所拍攝的照片中漆黑一片，但在Google Pixel 3的照片中，模特兒的五官卻是清晰可見，亮度明顯也提升不少。背景部分也可以明顯看到Google Pixel 3的照片亮度大於iPhone XS所拍攝的照片。

這次Google Pixel 3的版本是利用去年11月加入的Night Sight夜視功能所拍攝，透過HDR、人工智慧等科技的輔助，來提升低光照片中的色彩和亮度。雖然Google營銷副總裁Marvin Chow認為Google Pixel 3的Night Sight夜視功能表現非常棒，但該篇貼文底下仍有網友反應Night Sight有過度曝光、過度飽和以及使用上會出現異音等問題。