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9年善款1.7億　「無名氏」再捐新北2千萬：我是朱市長的好朋友...

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▲▼朱立倫出席「中華民國車輛進口商協會 新春聯誼餐會」活動。（圖／記者張一中攝）

▲前新北市長朱立倫。（資料照／記者張一中攝）

政治中心／新北報導

農曆年前前新北市長朱立倫的民間友人「無名氏」再捐贈2千萬給新北市府，這已是連續第9年捐款，總金額達1億7千萬。這次「無名氏」留下紙條，強調「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友」。

▲▼朱立倫的民間友人「無名氏」捐2千萬。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

▲「無名氏」去年的捐款支票。（圖／翻攝自朱立倫臉書）

2011年大陸商人陳光標來台做公益，要求新北市府提供低收入戶名冊，盼能親自發錢，但市府考量民眾尊嚴，希望改以轉贈方式卻遭拒絕，當時朱立倫的民間友人則以「無名氏」捐出1千萬，之後每年都會捐贈2千萬，9年下來共計1億7千萬善款。

今年「無名氏」的捐贈支票中，附上一張A4的說明，「我是朱市長的好朋友，也會變成侯市長的好朋友，新的一年，個人深深期盼新北市的善舉能夠一棒接一棒的傳承下去…」。

新北市長侯友宜表示，2千萬元將納入公益大平台運用，持續執行幸福保衛站和敬老眼鏡方案，讓更多的學生、老人和民眾享有「無名氏」的溫暖，也說這個社會不只1個「無名氏」，還有許許多多的熱心民眾或企業老闆都同樣有一份關懷社會、回饋社會的心。

新北市社會局雖不清楚「無名氏」身分，但仍做了一張感謝狀。捐款的部分將繼續執行各項關懷弱勢福利方案，例如社會局的高風險家庭學用品就學支持計畫，以及「佈老時間銀行」高齡照顧存本專案等，教育局的幸福保衛站計畫、文化局的幸福閱讀陪讀相伴計畫、勞工局的職業達人公益關懷弱勢族群迎春佈新計畫、衛生局的偏區醫療移動診間、行動顧齒、關懷爸媽視角專案等，其中尤以幸福保衛站和敬老眼鏡最受無名氏肯定，還特別在歷年來捐款的便條紙上提及。

▲8年捐1.5億神秘「無名氏」。（圖／新北社會局提供）

▲新北社會局製作感謝狀。（圖／新北社會局提供）

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關鍵字：朱立倫,侯友宜,國民黨

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