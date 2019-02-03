義大利M-345 HET教練機首飛　取代現役137架MB-339

▲M-345 HET噴氣式教練機。（圖／翻攝自李奧納多公司官網）

軍武中心／綜合報導

義大利首架M-345 HET噴氣式教練機日前完成首飛，該機型由李奧納多公司（Leonardo）生產，是在S-211教練機的基礎上改良而來。義大利空軍需要45架M-345 HET，用於取代現役137架MB-339教練機，已於2017年1月訂購5架，預計2020年初交付。

M-345 HET是在義大利上韋內戈諾（Venegono Superiore）的上空完成首飛，該機從Venegono機場出發，結束任務後返回原處。李奧納多飛機部項目試飛員Bucci指稱，飛機完美地滿足了設計參數和期望，尤其發動機在負荷變化時表現優異，這是M-345扮演角色的關鍵因素，「我們還測試了先進的車載系統，我對優秀的航空電子設備集成和人機界面非常滿意。」

▼MB-339教練機。（圖／翻攝自維基百科）

值得一提的是，義大利空軍把M-345 HET稱呼為M-345A，該機型將搭配T-346（M-346）機隊的活動使用。義大利三色箭飛行表演隊（Frecce Tricolori）也將使用M-345A取代現役的MB-339。

M-345是前SIAI Marchetti S-211的最新版本，配備Williams FJ44-4M-34渦扇發動機，採用戰鬥機式玻璃駕駛艙，後部駕駛艙內配有三色觸摸屏顯示器和HUD（平視顯示器）中繼器屏幕，還搭載HOTAS（手動油門和手杖）控制裝置和任務規劃系統，具有嵌入式虛擬培訓功能，以及能夠連接到模擬器網絡的數據鏈。