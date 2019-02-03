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「沒辦過信用卡」定存男被笑怪咖　網友勸：買車買房你就知道

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生活中心／綜合報導

縱使現在信用卡回饋不少，但還是有部分民眾抱持疑慮。陳姓網友就在臉書「爆廢公社」PO文詢問，自己雖然有定期存款但從沒辦過信用卡，沒想到竟然被朋友稱為土包子，所以想知道有沒有人抱持跟他一樣的想法，「我覺得信用卡是非必要的啊。」

▲▼▲▼塑膠貨幣、信用卡、提款卡（圖／資料照）

▲原PO覺得信用卡並非生活中的必要品。（示意圖／本報資料照，與本文當事人無關，下同）

陳男聲稱，自己平時有定期存款的習慣，不過至今都沒有辦過信用卡，身邊的朋友卻說了一堆好處想勸他辦一張，於是順口回了一句，「買賣單純銀貨兩訖不是很好嗎？」結果竟然被封為怪咖、土包子，越想越覺得奇怪，這才決定問問有沒有人跟他的想法是一樣的，「有人從不辦卡的嗎？或者後悔辦卡？我覺得信用卡是非必要性的東西啊。」

有趣的是，回覆的網友們大多抱持跟原PO相反的意見，認為辦信用卡其實是在建立往後買車、買房的信用，「聰明用卡就好，我從來不用分期付款，三不五時還能換機票帶全家出國玩」、「養好信用，將來需要銀行幫忙時會非常有用」、「其實信用卡本身沒有對錯，有問題的是人啊，有的人就是不懂節制刷爆，有的就懂得利用優惠，有錢人都是靠借貸來轉投資賺錢，哪個大公司沒跟銀行借貸的」。

金管會研擬，若銀行不當銷售，理專也要罰(圖／資料照)

▲但平時使用信用卡其實有利於未來買車、買房時的借貸。

其實只要有好的使用習慣，就不用擔心揹上卡債。《ETtoday新聞雲》先前曾報導，只要注意以下13點就能聰明養出好的信用，包含：

1. 一定要準時繳信用卡，而且盡量不要使用「分期」，也不要動用到「循環利息」。
2. 不要辦太多信用卡，不要動用現金卡。
3. 不要當「小白」（沒有聯合徵信中心個人信用報告的紀錄）。
4. 維持良好的薪轉記錄。
5. 貸款時最好在任職的公司已經超過半年。
6. 收入以「薪轉」和「扣繳憑單」取其高。
7. 不要月光，不要百元提領。
8. 提高最近3個月的財力證明。
9. 先存一筆錢開戶作銀行的 VIP。
10. 提供保證人。
11. 若名下有房子，且仍有房貸，最好改以家人名字買屋。
12. 如有信用貸款，要先還掉。
13. 增加與貸款銀行的往來。

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關鍵字：爆廢公社,信用卡

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