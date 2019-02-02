　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼台灣第一對連體嬰忠仁忠義。（圖／翻攝張忠仁臉書）

▲亞洲第一對成功分割的連體嬰忠仁忠義。（圖／翻攝張忠仁臉書）

記者葉國吏／綜合報導

亞洲第一對分割連體嬰「忠仁忠義」的哥哥忠仁，1日驚傳突發腦幹出血驟逝，享年42歲。回顧這對全球關注、亞洲首對成功分割的連體嬰，由於當年社會風氣緣故，讓忠仁忠義當年一出生就遭生母棄養，而當時接生忠仁忠義的助產士也首度曝光，述說當年情況。

根據《鏡週刊》報導，現年42歲的張忠仁、張忠義，當初在1979年要分割的時候可是轟動全台的大事。忠仁忠義在醫學上稱「三肢坐骨連體嬰」醫學上稱為三肢坐骨連體嬰，是最難分割的手術。在當年，全世界僅有3對分割案例，分割後也僅有3人存活。

忠仁忠義手術歷時12小時，全程電視直播，在大眾關心下，下半身坐骨相連、內臟交纏，共同擁有3隻腳的兄弟分開了，擺脫了死亡的命運，一人一腳地活了下來。根據了解，忠仁忠義出生於台中，母親懷孕期間未做產檢，自然分娩後遭受打擊，無法接受，便棄養於醫院，中山醫學院接手後，轉送台大醫院。而當時幫忙接生的助產士也在42年後首度曝光。

▲▼忠仁忠義合影。（圖／翻攝張忠仁臉書）

▲忠仁忠義合影。（圖／翻攝張忠仁臉書）

根據《蘋果日報》報導，現在在台中榮總安寧病房擔任看護的吳月霞，就是當年替忠仁、忠義接生的助產士。吳月霞透露，當時是她擔任助產士第一年，而10年助產士生涯中她接生超過3千對雙胞胎，其中「忠仁忠義是最特殊的一對雙胞胎！」

吳月霞回憶起42年前的12月30日，忠仁忠義的媽媽白天到她開那邊生產，吳月霞表示，因為忠仁忠義的媽媽經濟狀況不佳，所以只做過一次產檢。吳月霞指出，幸好那時同樣擔任助產士的婆婆幫忙，所以接生過程沒有特別難，「就是一般轉出來而已，沒有特別的技術，就很順利的生下來！」

吳月霞透露，當年只要家中有生到連體嬰的家庭都會感到「羞恥」，所以忠仁忠義媽媽一看到連體嬰後就直接要求送到醫院，她也了解媽媽的心情。不過由於忠仁忠義只比她大兒子小一歲，所以一直把忠仁忠義當自己小孩看待，但由於不想打擾他們的生活，所以都從報導上了解。「我看到兩人過得好就好，從沒想過要去跟兩人相認，只想在另一個角落默默關心他們就好。」」

ET快訊
2019年「五大生肖犯太歲」
李佳歡《聲林》隱藏版最後一首歌

關鍵字：忠仁忠義

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」再送2萬元遊戲…霸氣宣言讓網跪了

夜市百元牛排超軟嫩！業界「保水」秘密曝光　網驚：昨天才吃

國道0-5時免收費、西部高乘載改時段　「春節交通懶人包」上路必看

爽吃巧克力餅乾…兒子「1句話」讓她秒崩潰　網全笑翻：真的超像

年前最慘LINE對話！經理傳訊「獎金有收到嗎」　她樂歪下秒超悲劇

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

88迷彩勇士背24kg重裝走25km　剽悍吸睛民眾：連揮汗都帥氣！

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

夢裡出現好多蛇　苦主睡醒頓悟：我發現自己也是，魯蛇

過年客廳掛財神炮！一看…爆竹串全是「厚奶茶空罐」　萬人讚翻：超應景

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」再送2萬元遊戲…霸氣宣言讓網跪了

夜市百元牛排超軟嫩！業界「保水」秘密曝光　網驚：昨天才吃

國道0-5時免收費、西部高乘載改時段　「春節交通懶人包」上路必看

爽吃巧克力餅乾…兒子「1句話」讓她秒崩潰　網全笑翻：真的超像

年前最慘LINE對話！經理傳訊「獎金有收到嗎」　她樂歪下秒超悲劇

除夕不跟父母聚…他陪女友家人吃飯急訂位　霸氣老闆：給我滾

忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

兼差族加勞保有方法　老闆1句唬爛害你加倍給付都沒了

春節連假首日南下車潮估9時起湧現　「5地雷路段」開車時間多3倍

佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

量子占星／2月星座運勢：雙子職場倦怠期、天蠍時來運轉迎豐收

專訪／王偉忠破天荒演神經病　謝念祖笑：被他毒舌過的人超爽

家裡沒溫暖！1歲妹堅持坐門外吃點心　發現被偷拍「賊翻白眼」

超級盃／愛國者公羊誰厲害？　這些數字報給你知

超級盃／左右勝負的5大球星　愛國者布雷迪領銜

豆柴因吹毛生氣「狂碎唸」　網友笑：氣到話都講不清楚

生活熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

【走春來去拜財神】何麗玲、Tw..

年前最慘LINE對話　經理一句..

夜市百元牛排超軟嫩！業界秘密曝..

買200元香酥雞全付零錢！店家..

南勢站落軌遭撞！四肢分離影響5..

張婷婷病逝生前網誌曝光

消光黑質感撲克牌！他一看正面噴..

高雄哥刮刮樂中5000　實領超..

老闆「千元磚年終」網暴動想應徵

小二數學超難！網傻眼：到底哪裡..

她曝「娘家神奇魔力」！女兒賊們..

老公生日！妻2萬買PS4大全套

更多熱門

相關新聞

忠仁同學悼：一起電動的日子只能成回憶了

亞洲首對分割連體嬰「忠仁忠義」中的哥哥忠仁，今（1）日驚傳突發腦幹出血驟逝，享年42歲。忠仁的高職同學也在臉書發文哀悼，表示畢業以後都沒能和兩人聯繫，「和忠仁忠義打投幣式電動的日子，只能成回憶了。」

共伴42年！忠仁忠義「當彼此分身」

弟結婚成家後…忠仁一人抓輪椅生活

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

【走春來去拜財神】何麗玲、Twice也來拜　紫南宮神蹟有人借金600元還290萬

6組星座＝超速配「靈魂CP」中了嗎

5歲綺綺日走10公里撿回收：我想上學...

SJ圭賢「人在台灣」　零遮掩搭北捷

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

年前最慘LINE對話　經理一句話讓她哭出來

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面