忠仁忠義另個「媽媽」首曝光！42年低調關心未相認　還原連體嬰生產過程

▲亞洲第一對成功分割的連體嬰忠仁忠義。（圖／翻攝張忠仁臉書）

記者葉國吏／綜合報導

亞洲第一對分割連體嬰「忠仁忠義」的哥哥忠仁，1日驚傳突發腦幹出血驟逝，享年42歲。回顧這對全球關注、亞洲首對成功分割的連體嬰，由於當年社會風氣緣故，讓忠仁忠義當年一出生就遭生母棄養，而當時接生忠仁忠義的助產士也首度曝光，述說當年情況。

根據《鏡週刊》報導，現年42歲的張忠仁、張忠義，當初在1979年要分割的時候可是轟動全台的大事。忠仁忠義在醫學上稱「三肢坐骨連體嬰」醫學上稱為三肢坐骨連體嬰，是最難分割的手術。在當年，全世界僅有3對分割案例，分割後也僅有3人存活。

忠仁忠義手術歷時12小時，全程電視直播，在大眾關心下，下半身坐骨相連、內臟交纏，共同擁有3隻腳的兄弟分開了，擺脫了死亡的命運，一人一腳地活了下來。根據了解，忠仁忠義出生於台中，母親懷孕期間未做產檢，自然分娩後遭受打擊，無法接受，便棄養於醫院，中山醫學院接手後，轉送台大醫院。而當時幫忙接生的助產士也在42年後首度曝光。

▲忠仁忠義合影。（圖／翻攝張忠仁臉書）

根據《蘋果日報》報導，現在在台中榮總安寧病房擔任看護的吳月霞，就是當年替忠仁、忠義接生的助產士。吳月霞透露，當時是她擔任助產士第一年，而10年助產士生涯中她接生超過3千對雙胞胎，其中「忠仁忠義是最特殊的一對雙胞胎！」

吳月霞回憶起42年前的12月30日，忠仁忠義的媽媽白天到她開那邊生產，吳月霞表示，因為忠仁忠義的媽媽經濟狀況不佳，所以只做過一次產檢。吳月霞指出，幸好那時同樣擔任助產士的婆婆幫忙，所以接生過程沒有特別難，「就是一般轉出來而已，沒有特別的技術，就很順利的生下來！」

吳月霞透露，當年只要家中有生到連體嬰的家庭都會感到「羞恥」，所以忠仁忠義媽媽一看到連體嬰後就直接要求送到醫院，她也了解媽媽的心情。不過由於忠仁忠義只比她大兒子小一歲，所以一直把忠仁忠義當自己小孩看待，但由於不想打擾他們的生活，所以都從報導上了解。「我看到兩人過得好就好，從沒想過要去跟兩人相認，只想在另一個角落默默關心他們就好。」」