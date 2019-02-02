為觀光拚了24年！里長在老街創造美景　藝術氣息爆棚！

▲金山區大同里長許振煌。（圖／記者陳雕文翻攝）

記者陳雕文／新北報導

金山區大同里長許振煌找來40名志工為老街商圈「療癒植栽」，鼓勵店家門面美化並在附近3處荒地打造可食地景及創意牆，甚至連老街後方鄰近公墓的狹長空地也擺設逾20款藝術盆栽化身「藝文長廊」，讓富含歷史底蘊的老金山能以嶄新優質的面貌重新登場。

從金山老街開始，沿途串聯起中山公園、金包里溫泉浴室、慈護宮及中山堂等遊憩勝地，向來是遊客到金山的必踩景點。「整個老街商圈就是金山門面」，許振煌表示，這幾年來他號召里民們自組清潔大隊每周2次清潔老街及周圍巷弄，就是為了提升里內觀光品質。

此外，他還針對遊覽動線巧思發想，在老街旁的3處荒廢地廣植有機蔬果、柚子樹及木瓜樹逾10種作物，並利用廢棄寶特瓶及鐵絲在周邊步道上裝置了一面「創意綠牆」，成功為老街營造出清新自然的綠色氛圍。

「這些蔬菜都是里民們自發性種植澆灌的，從鄉里間得到的，便回饋於鄉里，因此收成後拿來作老人共餐的食材再適合不過，不但分享健康蔬食，也搭建起里民之間的情感。」許振煌感恩地說。

提及爭取前瞻計畫「城鎮之心」通過，首波就要改造中山公園並著力推廣溫泉觀光，許振煌顯得十分雀躍，他表示，當時和公所同仁針對里內的觀光建設討論許久，靠著大家與市府數月來的接棒努力，才研擬出這套完善的計畫，能得到這麼好的結果心裡很欣慰，未來他會更加積極配合市府政策，持續升級里內老街的高品質觀光。

民政局地方行政科長陳炳仲進一步指出，許振煌里長擔任4屆大同村長連任2屆里長為鄉里付出24年，不僅致力觀光也響應環保，除了用廢棄回收物在溫泉公園內建置3處共1.5噸的雨水撲滿，6年前即成立大同里黃金資收站，每月辦理2-3次資源回收並將資收金拿來做為急難救助及學童獎助金，許里長真可說是「模範中的模範」。