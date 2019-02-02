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陸2019「反向過年」正夯　機票比火車還便宜

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▲▼2018年春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

▲2018年大陸春運搶票人潮。（圖／視覺中國）

記者陳政錄／綜合報導

每年春節大陸數十億「人口大遷徙」的返鄉人潮令人瞠目結舌，使得近年來「反向過年」的熱度不斷增加，不論是買不到票，或是不想成為擁擠的「春運大軍」，留守大城市，甚至是邀請家人來一起過年，成為大陸出外打拼遊子的新選擇。

根據今年中國國家鐵路集團的訊息，已經對許多春運增加的班次予以打折，多集中在大城市的「回頭車」上，以上海為例，即為節前開往上海、節後離開的列車，總計春節期間共有31趟折扣班次，最低6.5折，適合想接親友來上海過年或者出遊的市民。

▲▼2018年大陸春運 。（圖／翻攝自新華網）

▲反向過年，成為大陸過春節的新選項。（圖／翻攝自新華網）

不只鐵路部門，《勞動報》報導空運也是如此，大數據顯示上海、北京、廣州、深圳、杭州、南京、天津、青島、寧波、廈門等地是反向春運的十大熱門目的地，機票甚至比高鐵還便宜。

報導稱，不少80後、90後來大城市打拼的年輕人，近年都開始藉這個機會，將老家的父母接來過年，還能讓家人熟悉自己工作的地方。

▲台青創業新基地！成都人才公寓「第一年免費」20坪超好住。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲在外打拼的遊子趁過年時間，邀請父母來看看自己住的地方、工作的單位。圖為成都台青創業新基地內的人才公寓。（圖／記者蔡紹堅攝）

來自四川的小鍾表示，今年將是他第二年和爸媽在上海過年。他感嘆「實在不想擠春運了，回四川的票實在太難搶，但反向的車票現在就很好買」。

小鍾說，正是因為這個原因，「去年就想著不如接爸媽來上海過年吧，他們還沒有來過上海呢」。他說，父母去年來上海，去了外灘、城隍廟、田子坊等熱門景點，都很開心，今年打算帶他們去迪士尼，體會不一樣的春節氣氛。

目前，從1月28日開始，大陸四川、重慶、河南、安徽、湖南以及湖北等地的老人將陸續踏上「反向過年」之旅，「反向春運」航線迎來客流高峰。而依照往年大數據，2月11日將開啟「反向春運」的返程高峰。

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關鍵字：春運,過年,反向過年,反向春運,返鄉,上海,北京

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