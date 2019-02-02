佛跳牆、東坡肉年菜肥油上身　營養師教你如何吃得健康！

▲過年時家中會準備許多豐盛菜餚。（圖／CFP，下同）

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充滿團聚歡樂氣氛的春節到來，人們圍爐時總免不了大魚大肉，但往往忽略飲食的安全，現在讓營養師教你如何滿足口慾、吃得健康，卻又不會身材走樣。馬偕紀念醫院新竹分院營養醫學中心營養師李國靖表示，過去40、50歲後才比較容易有的三高問題，現在30歲的青壯年族群，就已有不少有高血脂、高膽固醇、高尿酸的症狀。

以前的社會上，因為一整年很難得有機會吃到肉，所以在過年時都會像是要滿足一整年的願望似的，準備充滿了大魚大肉、山珍海味的一大桌年菜；但隨著時代變遷、經濟起飛，幾乎所有人都可以天天吃大魚大肉、山珍海味，也因此造就了不少的文明病。

李國靖指出，「除夕圍爐桌上常見的佛跳牆、豬蹄膀、臘腸等年節美食，脂肪、蛋白質普遍偏高，有體重過重問題，或有高血壓、高血糖、高血脂三高危險因子的民眾，應注意飲食攝取，以免歡樂的年過了，健康的負擔卻重了；年節飲食的問題包括缺乏蔬果，蛋白質偏多、主食不足、多內臟類，另外烹調方式也屬於高油情形，更增添身體負擔」。

據華人健康網報導，黃曉彤營養師建議，「大家選擇、蒸、煮、燉、涼拌等較健康的烹調方式，且使用好的植物油來烹調食物，千萬要盡量避免高溫的烹調方法，才能減少油脂裂變產生的致癌物質。此外，善用低油的烹調工具，例如，不沾鍋、蒸籠、烤箱、電鍋等，也可以大幅減少烹調時油脂的使用量」。

「善用蔬果來做擺盤裝飾，不但顏色鮮豔又漂亮，還能增加家人吃到蔬菜的機會」，蔡怡瑄營養師也建議，「女生每天吃4份的蔬菜，男生則要5份，這樣的蔬菜量才會足夠，並盡量選擇當季、新鮮的蔬菜，而餐後可以吃富含酵素的水果，有助於消化，像是鳳梨、木瓜都是不錯的選擇」。