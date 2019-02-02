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不只學姐！最強小編大集合　她嗆爆名嘴戰力NO.1

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▲▼陳思宇競選歌曲發佈記者會，北市府副發言人黃瀞瑩到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市府副發言人黃瀞瑩。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

隨著網路科技發達，社群媒體成為當今選舉一大利器，政治人物紛紛搶當網紅，而背後協助打出漂亮「空戰」的小編則意外成為焦點。除了「學姐」黃瀞瑩，還有一人獨戰眾名嘴的王律涵。另外，讓總統蔡英文「撿到槍」的「脫裙女孩」，都是當今人氣超旺的小編。

最美小編－黃瀞瑩

▲▼學姊黃瀞瑩出席熊讚屋活動。（圖／記者李毓康攝）

▲黃瀞瑩。（資料照／記者李毓康攝）

台北市長柯文哲的幕僚黃瀞瑩長相甜美，協助拍攝《木曜4超玩》的「一日市長幕僚」單元爆紅，成為新一代國民女神。九合一選舉落幕後，黃瀞瑩則升任台北市府副發言人。

柯文哲參加《木曜4超玩》錄影，黃瀞瑩首度登場，充當主持人邰智源的「學姐」，兩人一起跑行程，亮眼外型令所有觀眾留下深刻印象，PTT和臉書討論度爆增，人氣瞬間爆棚。隨著影片快速分享，連日來攻佔Youtube排行榜第一名，累積觀看次數已突破千萬。

面對立委補選，一度傳出柯文哲有意讓黃瀞瑩參戰，不過，黃瀞瑩說，自己從媒體轉戰政治只有一、兩年的時間，還有很多要補強的東西，目前好像無法去說服別人把未來交到她手上，「要學的還很多」。

事實上，黃瀞瑩不只漂亮，工作能力也是頗受認證。市府副發言人、「小牛」柯昱安就表示，黃瀞瑩的學習和吸收能力「大概跟海綿差不多強」，提到選舉期間黃瀞瑩接手Twitter後粉絲數暴衝，還創造了英文版「柯語錄」，把冷灶炒熱，「這不是實力，什麼才是實力？」雖然外貌是顯而易見的、天份是天生的，但工作上的成就完全是後天努力而來，這些東西更應該被大家看見。

最嗆小編－王律涵

▲▼韓國瑜小編王律涵。（圖／記者張榮恩攝）

▲王律涵。（資料照／記者張榮恩攝）

2018九合一選戰期間，藍綠雙方為「網軍」吵得不可開交。面對民進黨陳其邁陣營召開記者會抨擊國民黨韓國瑜擁有「暗黑軍團」並提告，當時22歲的韓國瑜小編王律涵直入綠營，參加政論節目錄影，一人大戰眾名嘴，狠嗆「知不知道你們這些大人有多噁心」、「敵方陣營的心跟高雄一樣又老又窮」，戰力超強，引發網友熱議。

王律涵事後接受《ETtoday新聞雲》專訪表示，當下在節目上被罵「你們年輕人可以做錯事可是不可以做壞事」，就覺得沒有啊，為什麼要這樣說，所以才會爆那句「你們這些大人有多噁心」，但其時上節目讓她「非常害怕、超級害怕」，在準備時就像上去就是受死，但好在其他有媒體經驗的幕僚提醒要搶答，「有人跟我叮嚀說，如果要講話想要幫韓總的話，妳都上去了那妳就是一定要搶話講去解釋。」

選後，韓國瑜表示，很歡迎王律涵進入高雄市府。而這次春節春聯的設計，就是由王律涵負責。

最萌小編－連翊婷

蔡英文競選廣告脫裙女孩連翊婷。（圖／翻攝自連翊婷臉書）

▲連翊婷。（圖／翻攝自連翊婷臉書）

總統蔡英文臉書自元旦後言論尺度大開，「撿到槍」又活潑的用語被網友讚翻，而今幕後推手曝光，除了總統府發言人、七年級的林鶴明外，還有兩位八年級正妹小編，其中一位就是曾經登上PTT表特版的「脫裙女孩」連翊婷，萌翻大批男網友。

蔡英文近來積極在社群平台發聲，揮別過往「神隱少女」，多次發文回應時事，態度較過往強硬，引發關注，也讓外界好奇小編何方神聖？目前負責臉書、IG的團隊中，有2位8年級女生，外型亮眼，其中更有萌翻網友、專責總統IG的連翊婷，另一位則是負責臉書的陳思吟。

連翊婷畢業於台大社會系，高中就讀北一女，之前也上過高校誌。民進黨2016年總統大選時曾推出競選廣告，影片中女學生脫掉裙子，象徵反抗體制，追求自由選擇的權利，而廣告中的女主角正是如今的小編連翊婷。

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關鍵字：王律涵,黃瀞瑩,柯文哲,韓國瑜

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