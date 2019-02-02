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媳婦過年症候群：打掃、拜拜、回婆家...6招避開相處摩擦！

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▲全家福 。（圖／媽媽經提供）

▲過年出遊、回婆家。（示意圖／媽媽經提供）

文／媽媽經編輯部

年輕人一想到過年要放很長的假，幾乎都開心得不得了，可能很難想像，全台灣大概有半數的媳婦們最討厭的就是過年了，因為一般人過年可以玩到爽、睡到自然醒，但是像台灣人、韓國人（看韓國電視劇就知道韓國媳婦的慘狀和中國媳婦不相上下，還可能更可怕）東方人的媳婦住到婆家時，日子好像就過得特別慘，平常上班分開住就無所謂了，但是過年得要天天相處，煮拜拜和年夜飯時又得要從早忙到晚，還要和大姑小姑相處，怎麼辦啊？

小編很想替各位為人媳婦的網友讀者們找出好辦法，所以訪遍專家，不過振興醫院精神科主任嚴烽彰很為難地說，婆媳之間的過年症候群真的很難很難解啊！

如果是生理性的問題引起的精神問題；像是大腦血清素缺乏的憂鬱症，或是其他的精神疾病，可能吃吃藥就有幫助，但是婆媳問題牽涉到人的情感，就是難解的議題。

做功課，交期末報告

之前小編也請教過振興的精神科醫師袁瑋以女性的角度為大家分析，這次嚴烽彰主任以男性的角度，兩位專家都建議，就把過年的這幾天當成是一年的「期末報告」功課，在學校上課時，為了要得到好成績，大家都得卯足勁去完成報告，就把過年當成交報告吧！上台報告時也要好好表現啊！

嚴烽彰說，在公婆家除了和公婆相處的問題，還有大姑小姑回來時，可能會面對公婆對媳婦和女兒的態度不同調，覺得「媳婦做到死沒關係，自己的女兒都累不得」的不平衡，而更加複雜的，如果先生還有兄弟，還會感覺到公婆對妯娌之間有不平等的待遇，甚至還要互相比較「兒子讀哪裡？補了那些習？學了什麼才藝、女兒在哪裡上班？兒子在哪裡工作？….」人比人氣死人，也都造成極大的壓力。

針對這些令人容易動怒的比較，袁瑋說，不要嫉妒大小姑們在家吃香喝辣受寵，因為自己回娘家也一樣受寵物呀！她建議，過年期間的這些日子，無論是在婆婆家準備年夜飯、為全家大小打理一切，都當成是一場表演，要好好表演，把自己當成一個好演員，演好一齣戲，過年完，如果皆大歡喜，表示表演很成功，反正一年就表一次！

減少單獨相處的時間

說得很簡單，但是家家有本難唸的經，嚴烽彰說，公婆和媳婦相處如果彼此不同調，唯一的辨法就是要有一方忍下去，不是婆婆要忍，就是媳婦要忍，當然通常是媳婦得要容忍，其實不要覺得自己很委曲，因為我們無法改變別人，只能改變自己，就從自己做起，要避免有磨擦，最好的方式就是減少單獨相處的時間，建議不要把過年全部的時間都待在家裡；像初二回娘家，初三可以安排去走春、找朋友拜年…….，找一些理由快閃，少相處就少磨擦。

安排全家飯店行

要減少和婆家的人單獨相處，以及準備年夜飯太累或是意見不同的爭執，小編有許多姊妹淘們都有不錯的方法，就提供給大家參考啦！

小陶子說，有一年她抽到飯店住宿券，而且年節還不用額外加錢，她就邀婆家和娘家的家人一起到飯店享受三天兩夜之旅，結果賓主盡歡，大家都覺得這個模式不錯，後來妯娌和姊妹們就輪流一起主辦過年飯店住宿旅遊，過年不必累得半死準備飯菜及洗碗筷，而且說是全家相聚，但是吃完飯後各自帶開回房間，其實密切相處的時間很短，大家的感情愈來愈好。

▲全家福 。（圖／媽媽經提供）

▲全家過年出遊。（圖／媽媽經提供）

出國旅遊

小嚴建議可以選擇過年的時間出國旅遊，有一年老公的運勢很不好，找名師算命，建議過年期間出國「過個水」可以改運，所以是老公主動跟公婆要求過年要出國，公婆為了兒子的運勢當然不會阻止，沒想到後來小嚴老公喜歡起過年到國外旅遊不必人擠人的輕鬆感，每到過年就會先安排國外行程，雖然也有一兩次也有帶公婆一起出去，但是在國外的相處和在家裡的相處感覺差很多，所以也沒有再磨擦過。

飯店吃飯

小蓮說沒有那麼多預算住飯店或出國，所以他們是輪流安排到飯店吃年夜飯，而拜拜用的菜也是請附近有營業的店家幫忙準備，只剩少部份婆婆堅持一定要親自煮的菜，這樣就輕鬆很多了。

買外送年菜

安妮說她本來有買電視購物年菜，結果發現還要自己準備鍋碗瓢盆，而且冷凍的要自己解凍擺盤及買青色蔬菜裝飾也很麻煩，後來就改訂連盤具都附的餐廳送來，而且吃完不必洗，只要把鍋盤全都封好，餐廳會回收回去洗，這幾年也非常省時省事。

以上這些方法都是小編姊妹淘們施行多年覺得不錯的方法，提供給大家參考，看看可不可以讓您變成裡外都受歡迎的犀利人妻！

►►本文由《媽媽經》授權報導，未經同意禁止轉載，點此查看原始文章。

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關鍵字：媳婦,過年症候群,打掃,拜拜,回婆家

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