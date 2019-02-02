春節想贏錢看這！　「詳細16點禁忌」看完再上桌

▲打麻將的禁忌。（圖／CFP，下同）

生活中心／綜合報導

過年期間和親戚朋友們齊聚一堂，相約打牌娛樂是一定要的。不過，在牌桌上廝殺有些禁忌你知道嗎？還有一些讓牌運旺的小偏方，在此分享給各位賭神們，祝福你們財運旺旺來。

打牌禁忌：

1.理髮、剪指甲、洗澡過後打牌，財氣會大傷。

2.初一、十五打牌大不敬，傷氣。

3.牌桌上不借錢，會影響財運。

4.千萬不能罵髒話。

5.檢查座位方位，後方不要對著廁所，背後也不要有風吹來，會把財運吹走。

6.一男三女，三娘教子，氣場不足。

7.不坐沒有靠背的椅子，代表沒有靠山。

8.不看書，書與輸同音，旁人看書也不行。

9.打牌切忌起同情心，不隨便過水，要不然運氣會被過掉。

10.前三家打西風，第四家不能打一筒或西風，會一同（筒）歸西。

11.別人打南風，你別跟著打發財（難發財）；別人打發財你別跟著打南風（發財難）。

12.輸錢的時候趕快去廁所洗手，霉運就會被洗掉。

13.連莊時不要上廁所，會中斷財運，其他三家基於禮貌最好也不要上廁所。

14.看牌的人別亂說話，也不可以摸任何牌桌上人的背。

15.運氣不好時，假如摸進一張中洞，可以故意打出去轉轉運，這對提昇後來的「牌氣」蠻有效。

16.當下家聽牌時，最好不要輕易再碰別人的牌，「上碰下自摸」可是大家一起痛啊。

求財氣小偏方：

1.拜財神，有拜有保庇，打牌前先拜神財心理層面也會有加分。

2.帶紅，身上帶著紅包、紅紙、穿紅內褲都是求好運妙方。

3.帶糖果，將喜氣的糖果偷偷放在自己的椅子下，可以招財氣。

4.帶法器，有些人會隨身攜帶幸運物，如玉珮、天珠等幸運符。

▼麻將。（圖／取自免費圖庫pixabay）

以上整理僅供參考，祝大家在牌桌上好運旺旺來，連莊連到手軟。