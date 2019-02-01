年底遭解僱領不到年終　他告贏公司獲賠31.7萬

▲陸男告公司，贏回年終獎金。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中國大陸一名王姓男子在2016年進入江蘇昆山一間機電公司擔任業務主管，沒想到隔年年底前遭到公司解僱，因此領不到按其薪水計算的兩個月「年終獎」，讓他一口氣將公司告上法院。案件判決最近出爐，法院認定公司違法解除勞動合約，判決公司賠償業績獎、加班費等共7萬多人民幣（約台幣31.7萬元）。

江蘇高院微信公眾號指出，王先生在2016年進入這間機電公司擔任業務主管，雙方在勞動合約中約定，公司年底有「13薪」福利，與12月薪水一併發放；同時王先生作為公司的主管，基於公司業績、團隊和個人的業績表現，在每個財政年度後，王先生可能會得到按照其工資計算的兩個月的年終獎，獎金的發放前提是員工不能在發放這兩筆獎金前離職。

2017年12月中旬，正在工作的王先生接到公司通知，稱其業績無法得到公司認可，予以辭退。在與人事主管數次溝通，雙方仍找不到妥協的結果，於是王先生提出仲裁，要求支付違法解除合同、「13薪」、加班工資、業績獎等合計近9萬多元人民幣，約台幣40萬。

但仲裁機構最後僅支持違法解除合同賠償3.45萬人民幣（台幣15.6萬）元，王先生為維護自身權益便將公司告上法院。

在法庭上，公司認為按照雙方合同約定，年終獎是基於公司業績、團隊和個人的業績表現，在每年財政年度後「可能會得到額外的1-2個月的目標業績獎金」。約定中用的是「可能」一詞，具有不確定性。

加上獎金是企業的一種額外付酬方式，不是薪資的一部分，用人單位對獎金享有「自主權」，在達不到預定的目標或者說企業總體經濟效益不理想的狀況下「可以不發放」。

不過，法院審理後認為，該公司辭退決定未與王先生協商一致，且王先生沒有嚴重違反公司規章制度的行為，屬於「違法解除勞動合約」，公司不能免除支付獎金的義務，加上王先生離職原因是因公司違法解除勞動合同，並非王先生主動離職，公司應當按照合約向其發放年終獎。

由於王先生在庭審中向法院提交公司對其前11個月的業績考評，均位在部門業績平均水準以上，個人的工作上也無出重大問題，因此判決公司賠償業績獎、加班費等共7萬多人民幣（約台幣31.7萬元）。