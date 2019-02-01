　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中央要跟地方溝通燃煤政策　盧秀燕：不該以拖待變

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼盧秀燕對於中央表示要跟地方討論燃煤政策問題，表示不應以拖待變。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕對於中央表示要跟地方討論燃煤政策問題，表示不應以拖待變。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導
台中市長盧秀燕1日表示，燃煤影響中部空氣嚴重，不減煤等於讓人民「嗆黑煙（台語）」。她發起反空污公投，通過卻不執行，真的太對不起人民。她希望民進黨政府確實執行，也要求用30年台中火力發電廠老舊4號機組優先除役，但目前中央沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央這樣做，過完年會積極處理。

經濟部公布新版能源政策，沒有最新能源配比，並稱燃煤受到地方限制，必須再溝通，且表示對於公投中火年減1%發電量，僅會「配合2年」。

台中市長盧秀燕1日上午出席第六分局永福派出所辦公廳舍落成典禮，接受媒體訪問時表示，此公投主要是因火力發電，尤其是燃煤對全台各地、特別是中部空氣影響嚴重，台中火力發電廠尤其大，核1、核2、核3全部加起來的發電量都沒有中火多，因此，不減少燃煤火力發電量，就是「嗆黑煙」，影響人民健康。

她發起反空污公投已通過，有那麼多人支持投票，如果民進黨不落實公投，減少燃煤火力發電，將太辜負全國民眾的期待。大家走出家門去公投，結果公投結果卻不被執行，真的是太對不起人民，希望民進黨政府確實執行。

盧秀燕說，她在行政院會2次要求應優先讓最老舊、已有30年之久的中火4號機組除役，中火製造空污嚴重，至少要先拆除一部。經濟部雖然有派人與市府討論，但沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央政府這樣做，過完年會積極處理。

台中市政府表示，盧市長減煤立場明確，除不允許台中火力發電廠10部機組「火力全開」，更主張中央應讓最老舊且無空汙防治設備的4號機組優先除役。而盧市長選前發起「中火年減1%發電量」公投，也獲多數國人同意通過。如今中央宣稱僅「配合2年」，不但等於打了國人一個耳光，難道暗示2年後要提高燃煤量？呼籲中央承認燃煤對中南部地區已造成嚴重的空汙問題，並嚴謹檢討能源政策，勿忽視國人對減煤的期盼。

此外，盧市長評估台電大林、林口兩電廠機組啟用後，發電量約可填補中火5部機組電量；中央預計於中火增加兩部燃氣機組(11、12號)，等同4部燃煤機組發電量。屆時市府將要求中火讓4部燃煤機組除役。

【更多新聞】

150萬張花博卡變廢卡　中市府：要拿有照片的身分證件

台中敬老愛心卡補助調整　搭小黃250變50

12小時馬拉松手術　苗栗「5腳趾全斷」男童左腳掌保住了

ET快訊
初八開工「千元磚年終」厚到握不住　霸氣宣言網想應徵
「我帶了豬肉回來」彰化媽浙江回台闖關成功！兒怒檢舉

關鍵字：盧秀燕,燃煤,空污,中火

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

她刻意坐很遠...鈕承澤逼近「扯掉暗扣」指侵！女助理下體撕裂傷

影／被害女嚇到縮在沙發上哭　檢怒批鈕承澤用「與有過失」企圖脫罪

影／趕不及的過年！北漂工作「隔天回家」團圓　2兒女與阿嬤卻遭惡火奪命

影／台南大火釀3死！勇嬤「肉身護2孫」緊抱在懷不鬆手　仍遭火舌無情吞噬

快訊／苗栗竹南驚見男女浮屍　「腰部纏繞紅線」疑當地情侶殉情

影／與王金平密談45分鐘　吳敦義讚：他是國會之寶

管碧玲盼投入全國輔選　卓榮泰讚：發揮「3+1」席的力量

韓國瑜被拱選總統　王金平：夠資格的都可以選

總統民調訂「韓國瑜門檻」？吳敦義見「假國瑜」：納入考量

中央要跟地方溝通燃煤政策　盧秀燕：不該以拖待變

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

業務交新車秒悲劇！少女心碎　中途撞「粉色保時捷」要賠百萬

任容萱第一次約會超帥獸醫　超直接回答...對方尷尬了！

暖心孫女送奶奶泰迪熊藏驚喜！ 聽已逝老伴喚「我愛妳」秒飆淚

《延禧》「大嘴猴CP」再合體發糖　甜唱《帶你去旅行》都是粉紅泡泡～～

野生皮卡丘騎平衡車超穩逛大街　網笑：快丟寶貝球啊～要跑了

影／與王金平密談45分鐘　吳敦義讚：他是國會之寶

管碧玲盼投入全國輔選　卓榮泰讚：發揮「3+1」席的力量

韓國瑜被拱選總統　王金平：夠資格的都可以選

總統民調訂「韓國瑜門檻」？吳敦義見「假國瑜」：納入考量

中央要跟地方溝通燃煤政策　盧秀燕：不該以拖待變

韓國瑜小內閣再增2首長！　「朱家軍」趙紹廉出任海洋局長

蘇貞昌小編團首曝光！「路過倒茶妹」笑容超甜　網：跪求Line～

李明賢力挺韓國瑜直攻2020　「能打敗柯文哲」是關鍵理由

獵雷艦採購弊案　前海軍司令陳永康等遭彈劾「非違法但失職」

跳愛河試水溫被喊「高嘉瑜　表白」　鍾小平笑回：資訊沒更新

影／與王金平密談45分鐘　吳敦義讚：他是國會之寶

亞足賽／日本新舊世代閃耀成功　韓媒：南韓卻暗淡失敗

影／春節首波返鄉潮下午4點湧現　連假首日5地雷路段曝光「開車時間多3倍」

理科太太公開「進全美前10大學」秘訣！　蔡康永也用同一招

年後開工不憂鬱　85˚C推咖啡優惠吸客

出國旅遊如何防偷防搶？達人傳授實戰經驗9招

月台留遺書！27歲男南勢站跳軌遭撞慘死　四肢分離影響5430旅客

「Selina需要張軒睿！」　Ella：讓人家順其自然發展

新世代狼王連2年入選明星賽　唐斯得知入選後激動落淚

母海豚不忍拋下夭折愛子　「揹屍體到處游」還悲鳴呼喚

政治熱門新聞

獨／小英少將隨扈執勤擅離崗位飲..

馬路跟日本一樣平　高雄韓粉激讚

貨又賣出去了！高雄水果再出口大..

韓國瑜為選總統訪美？他揭真正3..

陳菊、蘇嘉全在宜蘭屏東擁農地

被王世堅罵到煩！柯文哲看開了：..

王世堅太太年輕照曝光　網驚：人..

卓榮泰整軍完成　一張圖看民進黨..

驚！勞動基金單月虧損1200億

激推愛情產業鏈　潘恆旭＆鍾小平..

外商拜會台北市柯文哲「會診式開..

150萬張花博卡變廢卡　中市府..

遇陳思宇姑姑　何志偉：只要她不..

出訪被酸不務正業　柯文哲邀拍「..

更多熱門

相關新聞

花博卡無法辨識身分　中市府「從寬認定」

有民眾辦了台中市前市長林佳龍推動的記名花博卡，卻在新市長盧秀燕上任後變成廢卡，並被以市民身分無法辨別為由拒絕入園，質疑根本就是「泛政治化」，換了市長市府政策就朝令夕改，讓已經辦卡的150萬市民不知道該怎麼辦。對此，台中市府方面解釋，花博卡沒有照片確實無法辨識是否為本人使用，這才改要求出示有照片的證件。

AIPH沒收入取消花博資格？台中市府回應了

盧秀燕也支持全民調　選出能勝選的人

2020燈會在台中　盧秀燕：全力以赴

曼谷遭霧霾侵襲　400間學校停課

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

老公生日！妻2萬買PS4大全套

亞洲首對成功分割連體嬰　忠仁驟逝享年42歲

高雄柴柴撞臉李榮浩　一句歌詞笑瘋萬人

婆婆疼爆！她征服夫家讓網想嫁了

阿兵哥車禍瀕死！孫見證阿嬤神蹟

28年沒見面戶所幫找生母　男當場淚崩

父母遺棄忠仁忠義　死了也無法回家

即／鈕承澤被起訴　確認女方胸部有DNA

母女上吊雙亡　留遺書：財產全給妹

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

嗆正妹百人斬　統神哥國動被起訴

獨／夢到中獎號碼！新北6歲妹刮中300萬元

高雄哥刮刮樂中5000　實領超悲劇

狄鶯終於露面！排隊等吃8千元台菜

黑人結婚8年IG突放「前女友」照片

更多

最夯影音

更多

警察撿到走失二哈打給主人　要求播歌認狗：跟著唱94我家狗

Selina約會小11歲男星　心動告白：很喜歡那個男孩

時速120km撞飛中線左轉騎士　超駭人影片曝光網蓋千樓吵翻

《限時好友》工具人不想只做朋友！　橫跨那條線吧GOGOGO

大鵬灣新景點「海上教堂」 春節試營運海上見證愛情！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面