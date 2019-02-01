中央要跟地方溝通燃煤政策　盧秀燕：不該以拖待變

▲盧秀燕對於中央表示要跟地方討論燃煤政策問題，表示不應以拖待變。（圖／台中市政府提供）

記者李忠憲／台中報導

台中市長盧秀燕1日表示，燃煤影響中部空氣嚴重，不減煤等於讓人民「嗆黑煙（台語）」。她發起反空污公投，通過卻不執行，真的太對不起人民。她希望民進黨政府確實執行，也要求用30年台中火力發電廠老舊4號機組優先除役，但目前中央沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央這樣做，過完年會積極處理。

經濟部公布新版能源政策，沒有最新能源配比，並稱燃煤受到地方限制，必須再溝通，且表示對於公投中火年減1%發電量，僅會「配合2年」。

台中市長盧秀燕1日上午出席第六分局永福派出所辦公廳舍落成典禮，接受媒體訪問時表示，此公投主要是因火力發電，尤其是燃煤對全台各地、特別是中部空氣影響嚴重，台中火力發電廠尤其大，核1、核2、核3全部加起來的發電量都沒有中火多，因此，不減少燃煤火力發電量，就是「嗆黑煙」，影響人民健康。

她發起反空污公投已通過，有那麼多人支持投票，如果民進黨不落實公投，減少燃煤火力發電，將太辜負全國民眾的期待。大家走出家門去公投，結果公投結果卻不被執行，真的是太對不起人民，希望民進黨政府確實執行。

盧秀燕說，她在行政院會2次要求應優先讓最老舊、已有30年之久的中火4號機組除役，中火製造空污嚴重，至少要先拆除一部。經濟部雖然有派人與市府討論，但沒有積極回應，以拖待變，市府不會讓中央政府這樣做，過完年會積極處理。

台中市政府表示，盧市長減煤立場明確，除不允許台中火力發電廠10部機組「火力全開」，更主張中央應讓最老舊且無空汙防治設備的4號機組優先除役。而盧市長選前發起「中火年減1%發電量」公投，也獲多數國人同意通過。如今中央宣稱僅「配合2年」，不但等於打了國人一個耳光，難道暗示2年後要提高燃煤量？呼籲中央承認燃煤對中南部地區已造成嚴重的空汙問題，並嚴謹檢討能源政策，勿忽視國人對減煤的期盼。

此外，盧市長評估台電大林、林口兩電廠機組啟用後，發電量約可填補中火5部機組電量；中央預計於中火增加兩部燃氣機組(11、12號)，等同4部燃煤機組發電量。屆時市府將要求中火讓4部燃煤機組除役。

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