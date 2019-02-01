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中美經貿磋商「展現誠意」　新華社：別被問題牽著走

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▲▼人民幣，美金，中美貿易戰。（圖／CFP）

▲中美新一輪經貿磋商落幕。（圖／CFP）

記者曾俊豪／綜合報導

中美貿易磋商落幕，大陸央媒《新華社》發表評論指出，雙方團隊明確下一步磋商的時間表和路線圖，表明中美雙方朝著達成協議的方向又前進了一步。 作為世界最大的兩個經濟體，中美之間存在經貿分歧和摩擦是正常的，有問題不可怕，關鍵雙方要有誠意共同努力解決問題，而不要被問題牽著鼻子走。

評論提到，當前中美經貿磋商處在一個重要關鍵階段。中美兩國元首阿根廷會晤兩個月來，從元首互通電話到經貿問題副部級磋商，再到本輪高級別磋商，重新回到談判桌前的中美雙方「談」的意願在上升，互信與共識在增多，讓外界對雙方最終通過平等磋商解決經貿摩擦問題多了審慎樂觀。

貿易戰傷害了包括中美經貿交往在內的全球經貿關係，衝擊了全球價值鏈和國際分工體系，引發國際金融和大宗商品市場劇烈波動，並加劇世界經濟增長的不確定性。中美推動磋商繼續向前，不僅符合兩國人民和業界利益，也是國際社會的共同期盼，對於維護全球經濟增長、穩定金融市場具有重要意義。

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

評論認為，作為世界最大的兩個經濟體，中美之間存在經貿分歧和摩擦是正常的。有問題不可怕，關鍵雙方要有誠意共同努力解決問題，而「不要被問題牽著鼻子走」。

此次華盛頓磋商中，雙方討論貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、非關稅壁壘、服務業、農業、實施機制以及中方關切問題，這種直面「硬骨頭」的坦誠磋商態度傳遞一個積極信號——溝通越坦誠、深入，解決分歧矛盾的希望就越大。

評論分析，對中國而言，無論中美經貿磋商結局如何，應對各種不確定性最好的方式就是辦好自己的事情，向內求得力量，向外求得共贏。

無論是中方在此次磋商中提出將擴大自美農產品、能源產品、工業製成品、服務產品進口，還是近期最高人民法院知識產權法庭揭牌、外商投資法草案通過人大常委會二審等實際行動，都是為了更好滿足中國經濟高質量發展和人民美好生活需要，也將中國機遇與世界共享。

文章最後提到，距離3月1日磋商期限還剩不到1個月時間，前期進展只是階段性成果，後續更關鍵的磋商即將展開。中美合則兩利，鬥則俱傷，落實好兩國元首共識、解決好經貿分歧，對中美是雙贏，對全世界是共贏。

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關鍵字：中美經貿,劉鶴,川普,習近平

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