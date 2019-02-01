大安溪2個月被盜採砂石「世界盃足球場大」　惡質業者法辦

▲砂石業者以合法掩護非法，盜採大安溪達觀段砂石。（圖／記者李忠憲翻攝）

記者李忠憲／台中報導

陳姓砂石業者承攬苗栗縣堤防工程，竟藉此盜採大安溪達觀段砂石，2個月就盜採1個世界盃足球場大、2萬多立方公尺的砂石。檢警監控後，日前逮捕陳男及機具駕駛共6人，依違反水利法、竊盜等罪嫌送辦。

台中市警局刑警大隊偵八隊日前獲報，台中、苗栗交界的大安溪達觀段，疑似遭人盜採砂石。警方立刻前往了解，發現現場的砂石車及怪手屬69歲陳姓男子開的砂石公司聘請。原來，營造公司李姓女業者標得苗栗縣泰安鄉士林村的大安溪「士林堤段加強保護工程」，邀來陳男當協力廠商，將挖起的土方及砂石工程用料放置在陳男的砂石場堆置區中。

▲合法協力砂石業者，利用輸運時盜採砂石。（圖／記者李忠憲翻攝）

▲警方將現場砂石車等機具查扣。（圖／記者李忠憲翻攝）

豈知，陳男竟利用運輸工程混凝土、鋼筋等進料作業時，趁黃昏及夜晚盜採運砂石販售。由於該處地處台中、苗栗交界又在山區，人煙稀少，陳男才大肆盜採。警方經報請檢察官指揮，並漏夜跟監滿載砂石的曳引車，發現盜採砂石均售予另家砂石公司。

警方上週見時機成熟，前往和平區士林壩下方約1.5公里處，發現陳男所屬挖土機、砂石車正趁夜盜運砂石，立刻搜索並查獲陳男等人送辦，並將現場機具交由經濟部第三河川局扣押。

台中市刑大偵八隊長李振榮說，政府實施「採售分離」防堵盜採砂石機制，這類案件已非常少見。現場遭盜採土方初估約2萬6560立方公尺，面積約長200公尺、寬50公尺，比一個世界盃足球賽球場還大。陳男等人仍試圖以合法掩護非法，盜挖河床砂石獲取暴利，對於生態及水土保持將造成重大影響，訊後依竊盜、違反水利法等罪嫌移送法辦。

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