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國民黨青壯派拱韓國瑜選總統　視柯文哲為勁敵

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▲▼柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

▲柯文哲、韓國瑜。（合成圖／記者季相儒、宋德威攝）

政治中心／綜合報導

高雄市長韓國瑜人氣高，被視為能代表國民黨和總統蔡英文、台北市長柯文哲抗衡2020總統大選的人選；而台北市議員王鴻薇31日率先表態力挺韓國瑜參選，否則柯文哲出來選，會造成棄保效應，讓柯文哲撿到便宜。

王鴻薇在廣播專訪指出，「如果韓國瑜會險勝，我會支持」，柯文哲民調目前居高不下，甚至之前柯的民調支持度超過朱立倫和蔡英文的加總，若蔡英文太弱，柯文哲又出來選，會造成棄保效應，讓柯文哲撿到便宜，與其如此，「我會支持韓國瑜選總統。」

王鴻薇也提到，國民黨總統的提名遊戲規則還沒出來，會讓支持者愈來愈不耐煩，他認為柯文哲會組黨選總統，因為柯文哲當選後沒有著重在市政上，反而派出柯家軍投入立委補選，都是要準備選總統。

▲▼台北市議員王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者陳家祥攝）

蔡正元認為，國民黨若想在贏得2020的話，在民調和黨員投票名單上，「記得放上一個名字『韓國瑜』」，而且，不管韓國瑜同不同意，把韓國瑜當作「防磚條款」，看誰跨得過這個門檻，或至少距離最近國民黨就給予提名，其他提名方式都是準備棄選！

最近，韓國瑜將受邀赴美國哈佛大學演講，人氣恐怕會持續看漲，蔡正元分析，如果到時候國民黨的總統提名方式還搞不定、還提不出總統候選人，「那就沒有如果了」，他預測，若國民黨派其他人出來參選的話，選票到時會大量流向柯文哲和張善政，「扼腕之痛會超過丁守中！」

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關鍵字：韓國瑜,柯文哲,2020

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