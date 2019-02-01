蘇貞昌小編團首曝光！「路過倒茶妹」笑容超甜　網：跪求Line～





▲蘇貞昌小編團隊曝光。（圖／翻攝自蘇貞昌臉書粉絲專頁）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌上任後，時常在社群媒體臉書上PO文、貼影片，與民眾加強溝通，強調「接地氣」，獲得廣大迴響。蘇貞昌臉書1日再次發文，但卻不是PO蘇貞昌本人的照片，而是5個小編的集體合照，還有一名笑容甜美、歪頭雙手比YA的小編，還被標記是「路過倒茶」，獲得大量網友讚美「怎麼這麼可愛！」

蘇貞昌1日上午10時在臉書上表示，「今天是年假前的最後一天上班日，也是我們在院長室茶水間上班的最後一天，在整個對過團隊每個人八字並詳盡翻閱農民曆後，我們發現今天中午是最適合搬遷的吉時，所以我們將搬到另外一間茶水間（誤）.....當然，蘇貞昌小編群組除了要在這邊祝大家新年快樂，新年期間，我們也將秉持著假日門市的精神，繼續跟大家一起衝！衝！衝！」

根據蘇貞昌臉書粉專的照片顯示，一共有2位攝影、1位導演、1位剪接和1位小編，分別被稱為「皇牌攝影『休片慢』」、「紅牌攝影『拍攝抖』」、「大牌導演『亂寫本』」、「金牌剪接『愛特效』」、「王牌小編『去背差』」，此外旁邊還有一名笑容甜美的「路過倒茶『來喝水』」，祝福粉絲們新年快樂。

網友表示，「院長人民有感，新年快樂」、「很有創意的團隊，但不要過勞喔」、「辛苦你了 新年快樂」、「院長早！新年快樂」、「小編群辛苦你們了，最近的院長影片 圖片都做的很有意思」。還有不少人大喊「想認識來喝水那位」、「喝水的好可愛！！」、「跪求倒茶妹的賴（誤）」。