民怨調查表回收！這「四部會」份數最多　行政院：努力檢討

▲蘇貞昌。（資料照／記者周書羽攝）

政治中心／綜合報導

行政院長蘇貞昌上任後，要求各部會鄭理相關業務引發的民怨整理出一張「民怨調查表」，據瞭解，目前已經回收約70餘份調查表，其中，交通部、經濟部、內政部與農委會所繳回的份數最多，行政院將繼續努力檢討。

蘇貞昌上任後請部會首長整理政策所引起的民怨，同步也拍攝影片提醒，包括問題內容？何種方法解決？誰解決？何時解決？要蒐集清楚更要講明白，作成「民怨調查表」發給各部會要求調查，並由行政院秘書長李孟諺負責彙整。

根據媒體報導，目前行政院已收回各部會至少約70份調查表，各部會都有回傳1到2份，多數都是4到5份，份數較多的部會數量會到5份，繳回份數最多的部會多為與民眾有直接頻繁接觸的部會，例如交通部、經濟部、內政部與農委會等。

據了解，蘇貞昌除瞭解各部會民怨所在之外，也安排4場與黨籍立委的會談，分為北部、不分區、中部與南部等4批，目前已進行過兩批會談，年後將再會談另外兩批。

而統整各部會回應的民怨調查表後，反映議題包含交通部的改善空污老車爭議，金管會等四部會的50萬元臨櫃提款標準，農委會禁用農藥巴拉刈、內政部的入山證申請耗時、身分證與外籍人士居留證編碼系統不相容，以及中選會去年底的公投投票人龍過長等。

李孟諺表示，相關議題都陸續由各部會或跨部會討論、研商方案，待進一步彙整、釐清後，會陸續發布措施，其他有些會涉及法制面的，都繼續努力檢討。