589萬人挺的以核養綠落空？政院：尊重公投　但非核家園目標不變





▲行政院發言人Kolas Yotaka。（圖／記者賴于榛攝）

政治中心／綜合報導

「以核養綠」期待落空？「以核養綠」公投在去年11月24日過關後，經濟部於1月31日召開記者會公布最終結果，說明能源配比研究將照舊，核電不使用。行政院發言人Kolas Yotaka對此表示，尊重經濟部專業的評估，政府尊重公投結果，但開發再生能源的腳步不會停歇，非核家園總目標不變。

經濟部1月31日表示，核二、核三機組延役面臨四大困難，包含核二延役申請已超過期限、地方政府反對、核廢料無處去、若地方政府及民意有反對意見，則國會難以支持延役預算等；核四重啟則需突破立院決議要求廢除核四計畫、安全數位儀控設備的備品無法取得、與原廠協商修約、向原能會申請重啟及完成福島安全強化、設備完成組裝之測試、燃料棒送回原廠檢查等作業，總期程將超過6到7年。

經濟部說，綜合以上因素，核能延役或重啟，客觀條件不可行、地方民意不支持，困難重重。核電評估結果雖不樂觀，燃煤發電又處處受發電限制，綠能及燃氣發電將成為未來供電主力，務必全力支持太陽光電、風力發電、燃氣機組及天然氣接收站的各項開發計畫如期如期完成。

針對經濟部的評估結果，Kolas Yotaka受訪時說，政府尊重公投結果，電業法第95條第1項條文在去年12月2日失效，已經將該條文的修正草案送入立法院，等待三讀之後，就廢除「2025非核家園」在法律上的期限限制。行政院尊重經濟部專業評估，也支持核電廠不延役，但政府開發再生能源的腳步不會停歇，「非核家園」總目標不變，繼續努力減少空汙，穩定供電。