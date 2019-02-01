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結束四連漲！人民幣中間價下調56點　離岸匯率跌破6.73

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▲▼人民幣。（圖／CFP）

▲人民幣、美金匯率互相影響。（圖／CFP）

大陸中心／綜合報導

中美高級別貿易磋商今（1）日畫下句點，由於匯率是談判議題之一，人民幣兌美元中間價在1月31日前實現「四連漲」，收盤達到6.7055。但截至2月1日上午，人民幣兌美元中間價下調了56點；離岸人民幣兌美元短線跌80點，一度跌破6.74關口，上午10點50分則為6.7385。

2月1日是中國大陸市場春節假期前的最後一個交易日，但在岸、離岸人民幣日內開盤後雙雙走弱，其中離岸人民幣兌美元下挫近270點，現已失守6.73關口，在岸人民幣兌美元亦跌破6.72關口。

▼ 離岸人民幣（香港）數據內容。（圖／翻攝自新浪財經）

▲▼ 2月1日在岸、離岸人民幣。（圖／翻攝自新浪財經）

此外，人民幣兌美元中間價報6.7081，下調56點結束此前「四連漲」。中國外匯交易中心31日公布人民幣對美元匯率中間價為6.7025，收盤則為6.7055，在不斷迫近6.6區間的同時，創下2018年7月以來的收盤新高，較上一交易日上調了318個基點。縱觀整個1月份，人民幣對美元匯率中間價則合計上漲1607個基點。

據31日發佈的「2019年1月中國採購經理指數運行情況」顯示，大陸製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月微升0.1個百分點。非製造業商務活動指數連續兩個月上升，漲幅有所擴大，其中服務業商務活動指數回升明顯。綜合PMI產出指數溫和上漲，超過去年四季度高點。

▼ 在岸人民幣數據內容。（圖／翻攝自新浪財經）

▲▼ 2月1日在岸、離岸人民幣。（圖／翻攝自新浪財經）

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