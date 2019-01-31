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大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

華聞快遞／高雄水果再出13貨櫃　分運至福州、上海等地

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▲▼首批平潭－高雄首航貨運已在20日上午10時30分，順利抵達平潭港。（圖／華岡集團提供）

▲首批平潭－高雄首航貨運在20日上午10時30分，順利抵達平潭港。（圖／華岡集團提供）

《福建》高雄水果再出13貨櫃　分運至福州、上海等地

繼首批高雄農產品20日到貨平潭後，高雄水果30日再出13貨櫃至大陸，將分運到福州、上海、杭州、金華。這次出口包括棗子6噸、蓮霧10噸、菠蘿（鳳梨）27噸，除高雄在地水果外，也透過屏東的合作社收購美濃、旗山、屏東九如、里港檸檬20噸、台東菠蘿釋迦24噸，合力拚外銷。（中新社）

《北京》人民幣中間價「四連漲」　創逾半年新高

中國外匯交易中心31日公布人民幣對美元匯率中間價為6.7025，在不斷迫近6.6區間的同時創下逾半年新高，較上一交易日上調了318個基點。縱觀整個1月份，人民幣對美元匯率中間價則合計上漲1607個基點。（中新社）

《新疆》2019金融業加大對實體經濟支持

新疆2019金融業將多措並舉支持實體經濟高質量發展，保持貨幣信貸和社會融資規模合理增長。具體來說，將著力疏通貨幣政策傳導，積極拓寬市場融資渠道，大力發展直接融資，保持社會融資總量合理增長，全力支持自治區實體經濟高質量發展；持續加大金融扶貧力度等。（烏魯木齊晚報）

《北京》1月份大陸製造業採購經理指數為49.5%

據31日發佈的「2019年1月中國採購經理指數運行情況」顯示，中國大陸製造業採購經理指數（PMI）為49.5%，比上月微升0.1個百分點。非製造業商務活動指數連續兩個月上升，漲幅有所擴大，其中服務業商務活動指數回升明顯。綜合PMI產出指數溫和上漲，超過去年四季度高點。

▼工業類機器人自動演示作業場景。（圖／中新社）

▲▼工業類機器人。（圖／中新社）

《江蘇》推出小微企業稅收減免政策 預計減負830億元

《關於實施小微企業普惠性稅收減免政策的通知》明確提高增值稅小規模納稅人起徵點、放寬小型微利企業標準並加大所得稅優惠力度、擴展初創科技型企業所得稅優惠政策適用范圍。四項稅收減免政策主要聚焦在：放寬小型微利企業標準；現行小微企業優惠稅種擴大至資源稅、城市維護建設稅、城鎮土地使用稅等8個稅種和2項附加等等。經測算，落實四項減稅政策預計將為全省小微企業減負人民幣180億元（約新台幣830億元）以上，將有超過90%的小微企業享受到減稅降費紅利，其中99%為民營企業。（新華日報）

《杭州》2019計劃新增藍領公寓1.5萬套

杭州2019年將繼續加大藍領公寓的建設力度，計劃全市新增籌建藍領公寓15000套，以有效緩解外來務工人員租房難問題。據統計，截至2018年底，杭州共有25個藍領公寓項目啟動租賃受理工作，推出房源10568套（間），十餘個項目已交付。（新華社）

《重慶》今年「上馬」1250個智能化改造項目

市經信委30日表示，2019年，重慶計劃「上馬」1250個智能化改造項目，全面提升製造業效能。為提升重慶製造業競爭力，和智能改造項目同期推動的還有「萬戶企業千億融資行動計劃」，主要包括對轉貸應急政策擴容增效，全年為2000餘家企業轉貸150億元（人民幣，下同）以上，節約融資成本4億元左右；通過票據貼現中心為1600家以上小微企業實現銀行承兌匯票貼現融資700億元以上，為企業節約融資成本3億元等等。（重慶日報）

《北京》奧運史首創　北京冬奧會全部場館將採用綠電

北京市、河北省首批冬奧會場館獲得了市場化購買清潔電能資格，實現全部場館採用綠色供電。場館清潔能源的使用在以往的奧運會中都有所體現，但北京冬奧會實現全部場館由城市綠色電網全覆蓋，這在奧運歷史上尚屬首次。（北京日報）

▼國家游泳中心（水立方）將進行冰壺及輪椅冰壺項目的比賽。（圖／冬奧會官網）

▲國家游泳中心（水立方）將進行冰壺及輪椅冰壺項目的比賽。（圖／冬奧會官網）

ET快訊
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心機嬤拿票「隔壁16號」拗換位　他勉強答應卻虧慘...根本陷

關鍵字：高雄農產品,高雄水果,人民幣中間價,人民幣對美元匯率,人民幣匯率,製造業,採購經理指數,北京東奧會

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