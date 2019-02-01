川普白宮橢圓形辦公室會見劉鶴！　對習近平的口信回應了

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

美國總統川普31日在白宮橢圓形辦公室會見中國國務院副總理劉鶴。作為此次中美貿易中方代表，劉鶴為川普帶來中國國家主席習近平的口信與問候，當中敦促雙方加緊合作與磋商，爭取盡早達成雙贏的協議。川普也在回應中明確表示，將在2月派美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）前往中國進行下一輪談判。

▲美國貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）。（圖／達志影像／美聯社）

這一輪的中美貿易談判由劉鶴率領中方團隊前往美國與貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）團隊進行磋商，根據《新華社》報導，談判在當地時間31日結束，雙方在過程中取得「重要的階段性進展。」

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會後川普在白宮橢圓形辦公室會見劉鶴。劉鶴首先轉達習近平主席致川普總統的口信，「當前，中美關係處在一個重要關鍵階段。上個月（12月1日）我同總統先生在阿根廷成功會晤，一致同意共同推進以協調、合作、穩定為基調的中美關係。根據我們達成的共識，兩國經濟團隊近來開展（展開）了密集磋商，取得積極進展。希望雙方本著相互尊重、合作共贏的態度，繼續相向而行、加緊磋商，爭取盡早達成對雙方都有利的協議，向兩國人民和國際社會發出積極信號，推動中美關係健康發展，促進全球經濟穩定增長。我願繼續同總統先生以各種方式保持密切聯繫。在中國春節到來之際，我和我夫人彭麗媛教授向總統先生、梅蘭妮雅（Melania Trump）女士和家人致以新春問候。」

劉鶴表示，雙方經貿團隊在這段時間以來，「一直抓緊落實兩國元首阿根廷會晤達成的重要共識」，本輪磋商期間，雙方對貿易平衡、技術轉讓、知識產權保護、雙向實施機制等共同關心的議題以及中美關切問題進行了「坦承」、「具體」和「建設性」的交流，取得了重要的階段性進展，為下一階段磋商奠定基礎。

總統川普對習近平口信致謝，並請劉鶴轉達他和第一夫人梅蘭妮雅對習近平主席和彭麗媛教授的親切問候，向中國人民致上新春祝福。川普說，「我十分珍惜與習近平主席的良好關係，在我們共同引領下，美中關係堅強有力，不斷向前發展。本輪美中經貿磋商取得了重大進展，我希望雙方盡早達成一個偉大的協議，這對我們兩個國家和世界都具有相當重大的意義。貿易代表萊特希澤和財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）2月中旬將率領美方經貿團隊赴中國同中方繼續進行磋商。我期待與習近平主席早日會晤，共同見證美中就經貿問題達成協議的歷史性的一刻。」

▲美國總統川普在白宮橢圓形辦公室會見中國國務院副總理劉鶴，圖非本次會見。（圖／川普推特）