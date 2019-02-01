磋商落幕　牛彈琴：貿易戰無贏家！合作是中美最好選擇

▲劉鶴抵達白宮艾森豪威爾行政辦公樓，進行新一輪的貿易磋商。（圖／路透）

記者馬叔安／綜合報導

中美貿易磋商1月31日落幕，大陸微信公眾號《牛彈琴》指出，這次磋商釋放出的訊號包括中美元首外交發揮了決定性作用；雙方團隊很快又會在談判桌前再見；貿易戰是危機更是契機，中國大意不得。《牛彈琴》認為，貿易戰沒有贏家，合作是中美最好的選擇；只要有誠意，中美就沒有解決不了的問題。

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據指出，從美方這次團隊包括總統川普、貿易代表、財政部長、商務部長、白宮經濟委員會主任、白宮貿易委員會主任等「五大金剛」，可見對這次磋商的重視，而「取得重要進展」，則是雙方對這次磋商的一致定調，而從川普在白宮，當著眾多記者的面宣佈，磋商取得了「巨大進展」，美方代表團將很快赴華磋商；而且還這樣預測「我們將達成一項前所未有的貿易協定」，則顯示出美方的態度，似乎更加積極。

▲美國總統川普（Donald Trump）與中國國務院副總理劉鶴會面。（圖／路透社）

據表示，這次磋商釋放的第一個訊號包括，如果從去年春天算起，整個中美貿易摩擦期間，根據見諸媒體的報道，中美元首共通了3次電話，G20期間又在阿根廷舉行了一次正式會晤，中美元首將可能很快進行會晤；這次歷史性會晤，將對中美關係乃至世界經濟產生深遠影響。

美方團隊2月將再次赴中國大陸磋商，則意味著雙方團隊都在加班加點，都努力在3月2日「90天期限」結束前，達成雙方可以接受的貿易協定。

此外，中國堅定捍衛核心利益的決心和立場，始終如一，堅如磐石，「哪怕面對的是美國」，貿易戰初期，川普多次宣稱，貿易戰很簡單，美國肯定贏；但最後的結果，大家也很清楚，中方沒有屈服，美國也不是贏家，美國股市的劇烈震蕩，就是一個明顯例子。

再者，在一些分析人士看來，美方最近頻繁釋放各種信息，也是不斷向中方施壓，試圖迫使中國不堪壓力，最後作出重大讓步，「淡定、冷靜、從容，這就是中方的答案」，「這場史無前例的貿易戰，對中國來說，當然是一次危機，但危機危機，總是危中有機。我們如果應對得當，何嘗不是一次深化改革開放的契機？在這個世界，應該再沒有比中國更善於化危為機的國家了！」

據指出，博弈還在繼續，美方代表團將很快再赴中國，一方面雙方將繼續展開磋商，另一方面則是如何落實已達成的共識，只要有誠意，中美就沒有解決不了的問題。