蔡正元：國民黨只能提名韓國瑜　否則扼腕之痛會超過丁守中！

▲韓國瑜。（資料照／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨在2018九合一大選中狂勝，黨內大老躍躍欲試角逐2020總統大選，不過黨內初選機制跟提名人選一直喬不攏，議員王鴻薇更開第一槍要高雄市長韓國瑜出來選總統。對此，前立委蔡正元呼籲，國民黨如果想贏2020的話名單裡一定要有「韓國瑜」的名字，否則選票會流向柯文哲和張善政，「扼腕之痛會超過丁守中！」

最近，韓國瑜受邀赴美國哈佛大學演講，人氣恐怕會持續看漲，蔡正元分析，如果到時候國民黨的總統提名方式還搞不定、還提不出總統候選人，「那就沒有如果了」。他強調，國民黨只能提名韓國瑜，否則提任何一個不會講流利英語，或沒機會表現英語演講的太陽，國民黨都會夕陽西下。

蔡正元預測，國民黨的選票到時會大量流向柯文哲和張善政，「扼腕之痛會超過丁守中！」

蔡正元表示，國民黨的總統提名只有兩條路可走，第一條路是，「民調七成、黨員三成」，第二條路是「全民調」，而看起來，目前走的路是智庫研究，蔡正元說，這條路叫「自尋死路」。

蔡正元指出，國民黨的太陽們，不要以爲選民看不懂，也不要認為自己最聰明，國民黨不一定有機會贏，想一定贏的話，在民調和黨員投票名單上，「記得放上一個名字『韓國瑜』」。

蔡正元認為，不管韓國瑜同不同意，把韓國瑜當作「防磚條款」，看誰跨得過這個門檻，或至少距離最近國民黨就給予提名，其他提名方式都是準備棄選！