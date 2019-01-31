三星Galaxy A8s 2/1上市　O極限全螢幕開賣前動手玩

▲Galaxy A8s是全球第一款在螢幕上「打洞」的智慧型手機。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

全球首款O極限全螢幕手機三星Galaxy A8s將於明（2/1）日上市，其擁有91.56%的高螢幕占比，是全球第一款在螢幕上「打洞」的智慧型手機。Galaxy A8s為三星中階手機，售價為14,990元。

在硬體規格方面，Galaxy A8s擁有6.4 吋FHD+螢幕，主打以19:5:9的O型極窄邊框設計，提供給消費者更近全螢幕的設計；而處理器則是搭載了高通Snapdragon 710晶片，記憶體、儲存空間有6GB RAM / 128GB ROM。前置鏡頭為2,400萬畫素鏡頭。

主鏡頭採三鏡頭的配置方式，搭配組合為光學變焦鏡頭（1,000萬畫素）、標準鏡頭（2,400萬畫素），以及景深鏡頭（500萬畫素）。

Galaxy A8s機身相當輕薄僅有7.4mm；不過，有聽音樂需求的使用者得注意，此一款手機沒有搭載3.5mm耳機孔，若是要聽音樂可能需要搭配藍牙耳機使用。



Galaxy A8s最大的特色就在於前置鏡頭，三星於手機的左上角打了一個小洞，沒有瀏海、且在開啟自拍模式時，前鏡頭會出現光圈，提醒使用者鏡頭位置。



此款手機的自拍模式中，特別搭配了專業打光與智慧美顏。且無論前、後鏡頭都搭載了景深鏡頭，用戶可透過景深即時預覽，並依照個人喜好調整背景虛化程度。

在拍攝後，要是覺得景深程度太多、太少，也可以回到相簿當中點選拍攝的照片，做後製調整。

與其他A系列手機一樣，Galaxy A8s也搭載了智慧場景辨識功能，在鏡頭對準欲拍攝的物體時，螢幕的左下方會顯示出你對準的是食物或是人物等。

拍攝時，你也可以選擇螢幕是否要呈現全螢幕，輕點快門鍵的左上方（紅圈處），你可以決定要不要呈現邊框。

而除了拍照功能外，由於近年來，消費者的隱私意識抬頭，對於行動裝置的資料安全性也相當重視；Galaxy A8s亦搭載了三星獨有的安全資料夾及雙重帳號，讓使用者可享有高規格的隱私，保護自身機密；且同時擁有指紋、臉部辨識功能，以打造出安全又便捷的解鎖方式。

整體而言，Galaxy A8s的拍照表現並不俗，且螢幕打洞的設計方式令人耳目一新；雖然並不支援3.5mm耳機孔，且也不防水，但就以14,990元的售價來說，仍是一支相當值得消費者入手的中階手機產品。

Galaxy A8s於2月1日起，將在全台三星體驗館、三星智慧館、三星商城、台灣大哥大，以及各大經銷通路上市。