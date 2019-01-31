【廣編】過年招財＋桃花就靠這一件！黛安芬開運美Bra超挺妳

▲過年就是要招好運，不如就讓黛安芬的美型開運內衣來挺妳！

圖、文／黛安芬Triumph提供

迎接 2019 新春，德國百年內衣品牌黛安芬Triumph經典熱銷款式－Aqua 水感動系列推出全新耀眼水感動，設計靈感來自傳統中國結，為新年增添應景時尚元素。以水波襯墊溫柔支撐，創新升級輕盈 50%，將胸部集中托高，輕鬆打造自然渾圓美胸。耀眼水感動採用波浪蕾絲 V 型設計，與光采奪目的華麗刺繡，展現誘人性感胸型，精緻唯美嫣紅花朵，配上淺金色蕾絲飾邊，搭配中央金色圓釦環裝飾，釋放高雅奢華女人味。

除了開運紅內衣外，甜蜜的粉色、溫暖的藍色及高貴的金色系，在新的一年穿上這些色系的內衣帶來專屬你的絕佳好運氣、迎接嶄新的開始！粉色系內衣讓妳從內在充滿浪漫可愛，成為最佳約會戰服，帶來人氣桃花運；溫暖的藍色系能療癒身心靈、提升精神，每一天都健康元氣滿點；金色象徵財富好運，在新的一年穿上金色系內衣更有助加強財運。

即日起至 2 月 20 日在全省各大百貨的黛安芬專櫃及直營店，推出「好運驚喜刮刮樂」活動，開春消費滿$3,800 即送刮刮卡，現刮現省，最高省$800 元，還有機會抽中內衣乙件，讓你新春過年即享好運，諸事如意福氣到！