路面坍塌意外發現46公尺長隧道　「秘密通銀行」FBI立案調查

▲因為道路坍塌,工人意外發現一條通往銀行的秘密隧道。(圖/翻攝自Twitter/FBI Miami)

國際中心/綜合報導

美國佛州布勞沃德郡29日出現道路坍塌問題,工人前往現場進行修復作業,意外發現這不是普通的坑洞,裡面埋藏著一條神秘隧道,還有一條橘色電線,隧道的終點則是通往銀行,意外發現了一條正在挖的秘密搶劫隧道。

彭布羅克派恩斯市(Pembroke Pines)警方29日接到報案,一名工人表示,他晚上9點半被通知道路坍塌,前去查看發現,坑洞裡居然有一秘密隧道,從一樹木區通往市區銀行,該隧道長約46公尺,直徑則只有60至90公分,裡面還有一條橘色的電源線。

警方接到報案後,也覺得現場十分可疑,便將此事通報給FBI一起調查,後來他們發現隧道的入口處被一個木板蓋著,附近有一台小型發電機、一台絞車和一輛用來載送泥土和石頭的馬車,隧道內則找到泥濘的靴子、小型的自製梯和凳子,還有一些用來挖掘的工具。

FBI發言人萊弗諾克(Mike Leverock)表示,「我只有在電影裡看過類似的東西,我甚至不確定我是否曾看過一樣的,因為這個洞實在是太小了」,搶匪必須要非常的瘦,不然實在很難想像有人能夠進去,目前銀行尚未發生搶案,隧道內也沒有找到死屍,警方正在追查此事件背後到底是何人所為。

Attempted bank burglary. 50 yard tunnel leads to Chase Bank branch at 390 S. Flamingo Road, Pembroke Pines, FL. Call FBI with information 754.703.2000. pic.twitter.com/nK0rZi8QTO