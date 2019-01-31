政府砸2億買40輛瑪莎拉蒂被偷光？　爆被欠薪軍警變賣抵債

▲瑪莎拉蒂Quattroportes。（圖／翻攝自Facebook／Maserati）



國際中心／綜合報導

太平洋島國巴布亞紐幾內亞去年擔任亞太經合會主辦國，特別斥資700萬美元（約2.1億新台幣），添購40部瑪莎拉蒂豪華汽車接送貴賓，遭到各界批評。沒想到現在這批昂貴的進口車竟不翼而飛，外界猜測可能是遭欠薪的警察偷走變賣。

巴布亞紐幾內亞（Papua New Guinea）是APEC最窮成員國，去年11月主辦亞太經濟合作組織（APEC）峰會，為了招待來訪的各國領袖，增派大批軍警維安，甚至斥資700萬美元（約2.1億新台幣），額外添購40部瑪莎拉蒂豪華汽車接送與會貴賓。會議結束後爆出部分軍警人員不滿未領到政府承諾的薪資，闖入建築物中大肆破壞，現在大批公務用車消失，也讓人猜測是被偷去「抵債」。

▲南韓總統文在寅乘坐巴紐瑪莎拉蒂專車。（圖／達志影像／美聯社）



巴國官方表示，凡是想到的一切都下落不明。根據外媒報導，包含要價13萬英鎊（約台幣531萬元）的賓利Flying Spurs、9萬5000英鎊（約台幣382萬元）的瑪莎拉蒂Quattroportes、豐田Land Cruiser越野休旅車、中國大陸與日本捐贈的救護車和消防車等100輛車消失無蹤。雖然政府已要求歸還，甚至表示歸還者將免除刑責，但其中一些車輛恐早已變賣至他國或其他市場。