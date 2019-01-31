董監薪酬今日公布　33家上市櫃董事酬金逾千萬



▲董監事酬金相關資訊。（圖／翻攝自公開資訊觀測站）

記者劉姵呈／台北報導

證交所及櫃買中心今（31）日將於公開資訊觀測站公司治理專區的「董監事酬金相關資訊」，揭示所有上市公司申報2017年第二階段董事及監察人酬金實際支領情形、合理性說明及其他相關資訊，提供投資人作參考。根據去年發布的第一階段資訊，2017年共33家上市櫃公司董事酬金超過千萬元。

證交所指出，上述資訊與2017年股東會年報、2017年第1階段所公告資訊比對，僅部分公司數據有異，主要是前者為實際數，而後二者為擬議數。

投資人今天開始可於網站進行不同排序查詢，包括根據產業別、證券代號、董監酬金總額及其占稅後損益百分比暨平均每位董監酬金等，並於各公司董監酬金資訊後加註稅後損益、每股盈餘、股東權益報酬率及實收資本額等資訊以資參考。

由於部分公司股東會年報編製時點晚於申報點，可能因後續決議不同，因此另有第二階段公布實際數，並同時公布虧損仍派發高酬金的「肥貓」公司，也將公布「2017年稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司（肥貓）資訊，包括公司代號、公司名稱、2017年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金，投資人可親洽網站搜尋。

根據第一階段統計，當年度共33家公司董事酬金逾千萬元，上市公司由中信金、台積電、統一超、統一、大立光、台新金、富邦金、彩晶、國巨及和泰車排行前十；而上櫃部份，由穩懋董事排行第一，並且是唯一酬金破千萬的上櫃公司。

櫃買中心表示，以2017年個別公司分析，平均每位董事及監察人酬金，約有83%董事的酬金，及93%監察人的酬金，並未超過100萬元；以合併公司分析，平均每位董事及監察人酬金，則有82%董事的酬金及92%監察人的酬金未達百萬元。

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