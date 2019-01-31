年終獎金怎麼花　3步驟買禮物犒賞自己跟上利變險熱潮

▲可以透過分配與思考妥善規劃年終獎金用途。（圖／全球人壽提供）

記者李蕙璇／台北報導

領到年終獎金後不外乎是用於包紅包、孝親、投資理財、旅遊、犒賞自己或保障規劃等，壽險公司提供身扛家庭重任40~50 歲青壯族三步驟，思考獎金如何妥善運用方式，可朝保障、孝親、資產配置及犒賞自己等多重需求做規劃。

中國人壽資深協理許鴻儒表示，青壯族上有父母待奉養，下有子女待教養，對於較大筆的年終獎金更要仔細規劃，透過三步驟，讓年終獎金的效益發揮極致。

青壯族規劃時，首先可以先扣除過年必要開支，包括過年紅包、孝親費、子女教育基金等費用，期間的貸款支付也要計算在內；接下來可為新的一年設下保障及資產目標，並可透過保險商品完善自身保障。

在完成支出及資產準備後，第三步在規劃保險商品選擇上，若有美元需求民眾，可考慮熱門的美元保單利率變動型終身壽險，了解宣告利率與增值回饋金等商品設計結構，再決定是否符合自身需求。

元大人壽則表示，今年加薪，不代表往後也會加薪。由於景氣難以預測，民眾可考慮將年終獎金多留給未來的自己，而購買利率變動型還本終身保險，就能「繳一陣子、領一輩子」，讓自己的未來過得更安穩舒適。

以利率變動型還本終身為例，保險繳費年期有6年期與8年期，繳費期滿即可每年領到生存保險金，至被保險人之保險年齡達111歲之保單週年日為止，且有機會獲得增值回饋分享金。

全球人壽則建議小資族可將紅包及年終獎金分為消費支出、退休帳戶、長照帳戶等3大類，審慎規劃不同時期的預算目標。