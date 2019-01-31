反永大同意日立收購　股東提告：董事長背信將釀12億損失

記者劉昌松／台北報導

電梯大廠永大機電董事會決定，接受日本日立集團以每股60元公開收購永大，市場派股東質疑，永大竟拒絕2家提供更好的63元價格收購，明顯不合理，且將導致股民損失至少12億元，股東黃文泰31日代表到台北地檢署，按鈴控告永大董事長許瑞均等人涉嫌《證券交易法》特別背信等罪。

▲永大股東控告董事長許瑞均等人賤賣公司，涉嫌特殊背信罪 。（圖／記者劉昌松翻攝）

股民黃文泰表示，在去年永大董事會上，就已經討論到美國奧的斯（Otis）和瑞士訊達（Schindler），願意提出以每股63元收購永大，但卻被董事會直接排除在外，且不讓兩間外資到公司實地查核，黃不滿「完全不合理的，3元的價差，一張股票就差3000元，股本4億元來看，股民損失利益至少是12億元，為什麼公司由零持股的董事長決定，賤賣股票，希望主管機關嚴查其中是否有不法情事。」

永大3位獨立董事陳世洋、廖錦玉及謝永明所成立的審議委員會， 29日以2票比1票，同意接受日立以每股60元公開收購永大案，30日的董事會經4小時討論，最終以鄭萬來、蔡鋒杰，以及兩席獨董廖錦玉及謝永明4票贊成，比上獨董陳世洋、外資花旗及匯豐銀行3票反對，多數決通過日立公開收購案。

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