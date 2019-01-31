小媽媽搭紐約地鐵...扛購物袋+嬰兒車還抱1歲娃！走下樓梯摔死

▲美國一名媽媽搭乘紐約地鐵時，因為要抱小孩走樓梯，不慎摔死。（圖／翻攝自推特／@MarissaAlter）

記者錢玉紘／綜合報導

美國22歲的年輕媽媽古德森（Malaysia Goodson）日前到紐約搭地鐵，但是許多出口都沒有手扶梯，她只好一個人搬著嬰兒推車走下去，沒想到一個失足直接跌到摔落，最後重傷不治。這個意外再度喚起了大眾對於無障礙設施的需求，根據統計，紐約有超過4分之3的地鐵站都沒有電梯可用。



綜合外媒報導，古德森來自康乃狄克州，當地時間28日晚間，她剛結束購物行程，搭乘紐約地鐵準備回家，但她帶著大包小包的東西，還得推著1歲女兒的嬰兒推車，當她正要走下「第七大道站」的樓梯時，一個不小心失足，直接從樓梯上滾下去，失去意識到地，緊急送醫之後，因為傷勢太重死亡，女兒並未受傷。

她的哥哥向電視台提到，當時古德森手上東西太多，可能因此釀成意外，「在我去醫院的路上，我一直祈禱拜託不要真的是她」。法醫辦公室則表示，目前還在查明死因，不確定古德森當時是否有身體不適等症狀。

▲意外發生後，地鐵站外聚集許多標語，要求無障礙設施。（圖／路透）

紐約地鐵則發布聲明指出，發生意外的地鐵站當時不論是樓梯、鐵軌或是地板狀況都是好的，並沒有故障或壞掉，「這絕對是一起令人心碎的意外」。但古德森仍然引起了廣大的注意，通勤族或是殘障人士團體在過去就已經多次指出，紐約地鐵沒有電梯，造成輪椅族或是其他有需要的人極大不便，而發生意外的地鐵站沒有電梯，只有兩座往上方、通往街道的手扶梯。

紐約擁有全世界運輸系統中最多的地鐵站，但是472個站中，有四分之三都沒有電梯，或是其他可以輔助無法走路的人搭乘地鐵的設施。殘障團體在30日聚集在事發地點，要求紐約地鐵改善不友善的地鐵站設施，也有許多人擺上鮮花致意。

▼紐約許多地鐵站只有樓梯。（圖／路透）