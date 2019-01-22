管碧玲證實「三度被邀入閣」　嘆：錯過時機了

▲民進黨立委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

政治中心／綜合報導

民進黨立委管碧玲22日證實，行政院長蘇貞昌3度邀請她入閣，但去年沒有接任教育部長，就錯過入閣的時機，目前必須負責任的留在選區，完成對選民的承諾，且全力協助未來三個選區的立委接棒。

蘇貞昌回鍋接任閣揆，內閣名單包括海洋委員會主委、故宮院長、中選會主委、促轉會主委仍懸缺。面對外傳管碧玲婉拒入閣，她今在臉書指出，自己確實第三度被邀請入閣，她並無對外透露，仍無奈還是變成新聞，並強調，「這次我與蘇院長的談話內容，變成一個過度簡化的新聞，一早又被追問。我不會轉述與長官一對一的談話內容，這個新聞顯然將談話內容過度簡化。」

管碧玲說，入閣的時機已經錯過了，如果在上週入閣，那麼選區將在4月補選一個任期只有10個月，未來又失去選區的立委，對民進黨而言，這會是一個飽受批評的過程；如果在2月1日以後入閣，等於在選區確定消失的時候跳船，讓選區有一年沒有立委，民進黨不能這樣對待一個選區。

管碧玲分析，去年沒有接任教育部長時，就已經錯過入閣的時機，一旦時間往後延、選區劃分定案，入閣的意義便大不相同，「我目前必須負責任的留在選區，完成對選民的承諾，且全力協助未來三個選區的立委接棒，把棒子順利的交到他們的手中，這也是為什麼我決定做滿任期，努力爭取不分區立委的理由。」

管碧玲表示，她的選區被拆散出去，即使選擇自己最強的行政區初選，在新選區所佔的人口比例都屬懸殊的少數，初選將非常撕裂，所以她選擇做大姐大，目前也已經著手在籌劃，照這樣的歩伐前進，相信可以走出光明。