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台灣大學生「菜」英文　多益平均514分低於企業要求582分

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▲▼107年大學指定考科考試,大學指考,考生,考場,陪考,家長,教育,升學壓力,考試,青少年,學生,多元入學。（圖／記者李毓康攝）

▲根據調查發現，企業要求多益582分，但大學生平均僅514分。（圖／記者李毓康攝）

記者崔至雲／台北報導

根據「2018年台灣大型企業人才國際化及外語職能管理調查報告」顯示，台灣產業招募的一般職位新進員工，英語能力標準平均為多益英語測驗（TOEIC）582分，而2017年台灣大學生多益測驗平均只有514分，大學生英語能力與企業需求有明顯落差。

行政院「2030雙語國家政策發展藍圖」要全面強化國人運用英語聽、說、讀、寫，推動各行各業提升英語力。ETS台灣區總代理忠欣公司每三年針對台灣大型企業進行人才國際化及外語職能管理進行調查，今年調查發現，98.5%的企業重視發展國際化人才團隊，而所謂的「國際化人才」須具備的基本技能，94.8%的企業認為「用英語溝通的能力」最重要，其次是「解決問題的能力」（53%），第二外語能力則是第三（42.8%）。

▲▼多益英語調查。（圖／ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

▲企業職員英語能力標準。（圖／ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

而拚雙語國家，要從基礎英語力開始，執行此次調查的中華徵信所副總經理許滸指出，這次的調查發現，超過半數（52.5%）的企業要求基層員工有基礎英語力，其基本程度是要能以英語自我介紹，表達工作上簡單的事項和問簡單的問題；而第一線的營業部門則有六成（62%）要求基層員工具備基礎英語力，近四成五（44.5%）希望基層員工能用英語說明工作內容。

根據調查也發現，企業在人才英語力的管理上，最多是將英語測驗做為新進人員招募標準（62.1%）以篩選出國際人才，其次為涉外職務（53.6%），後面依序為重大交涉、談判、合約簽定（34.7%），內部晉升主管之條件（29.1%），招募儲備幹部（28.5%）等。

▲▼多益英語調查。（圖／ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

▲企業對國際化人才團隊重視程度比較。（圖／ETS台灣區總代理忠欣公司提供）

而企業要求新進員工多益成績平均是582分，要晉升基層主管是621分，儲備幹部則是653分，中階主管多益成績平均為684分，高階主管則達726分。不僅職級愈高，對英語能力的要求愈高，標準也較三年前提高不少，顯見企業對於員工的英語能力要求也愈來愈高。

打造雙語國家英語基礎力，更要從教育做起。政治大學附屬高級中學英文教師溫宥基說，多益普及測驗內容符合生活情境，可以幫助學生理解多元文化及國際觀，且包含聽讀說寫四項技能，有助於學生將英語轉化成實際運用在生活上的能力，與108課綱的素養導向不謀而合。

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關鍵字：英文,企業,多益,TOEIC,2030雙語國家,雙語國家

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