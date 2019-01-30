【廣編】嚼不動、吞抹落　長照惡夢竟來自吃飯這件小事！

【廣編特輯】

圖、文／雀巢快凝寶提供

國健署公布在65歲以上老年人口中，有12.8%、逾40萬老年人有吞嚥困難狀況，連生活中「吃飯、喝水」等小事也成為病痛來源。波仕特最新調查顯示，有近萬人一餐需花費超過2小時，另有逾3成患者會因進食時間過長感到不耐煩，甚至發脾氣。尤其年節將至，咀嚼吞嚥困難患者面對整桌豐盛年菜卻無法享用，成為圍爐中的一大缺憾。

台灣咀嚼吞嚥障礙醫學學會副理事長王亭貴醫師表示，多數民眾對於吞嚥困難的認知度低，若無積極介入處理，可能導致患者在喝水、進餐時因嗆咳引發吸入性肺炎，嚴重時甚至危及性命。「吞嚥困難的認知程度低造成就診率低，這是目前面臨的最大問題，但只要即時介入，透過適當的復健方式，可很大改善此一狀況。」

中華民國語言治療師公會全國聯合會副秘書長王雪珮提到，在咀嚼吞嚥困難的飲食照護上，「吞嚥復健」與「改善進食狀況」最為關鍵，建議應適當「增加滑順度」、「增加凝聚性」幫助進食。而有部分照護者利用廚房常見的太白粉、番薯粉當作增稠劑勾芡，但她提醒，太白粉需在食物加熱過程使用，冷卻後容易結塊，反而不利於吞嚥。市面上已有針對吞嚥困難需求開發的商業配方，不僅無色無味、不受冷熱溫度影響，也可在不改變食物外觀及風味的前提下，顧及食團的軟嫩度及黏稠度，提供照護者多方選擇參考。