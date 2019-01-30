嘿咻82次產下1女！人夫「求情獲撤告」沒事...小三卻被判10個月

▲元配最後對丈夫撤告，但執意告小三。示意圖與本案無關。（圖／視覺中國）



地方中心／高雄報導

高雄一名王姓女子離婚後竟與人夫阿志（化名）發展出不倫關係，甚至還產下一女，由於2人太過高調，居然一同攜女外出用餐，結果被李姓元配發現，全案曝光。高雄地院審理後，依相姦罪共82罪判王女應執行10個月有期徒刑，如易科罰金30萬元，全案可上訴。

判決書指出，王姓女子明知道阿志有老婆，居然從2014年7月開始交往、發生性關係，總共在租屋處嘿咻至少82次，並且產下一女，直到2018年3月25日2人高調帶著女兒外出用餐，被李姓元配發現，遭對方憤而提告。

事後，阿志坦承的確有和王女發生婚外情，但只是一時意亂情迷，希望能夠獲得老婆的原諒；王女也承認，介入了阿志與李女的婚姻。李姓元配最後對阿志撤告，但仍執意對王姓小三提告。

法官審理後認為，王女2017年因懷孕，因此未發生相姦行為，時間上有明顯分隔，足見犯意個別，應予分論併罰，考量她犯後坦承全部犯行、態度尚可，加上還有一名1歲3個月的女兒要撫養，因此依相姦罪判應執行10個月有期徒刑，如易科罰金30萬元，全案可上訴。

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