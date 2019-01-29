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影／小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？

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大陸中心／綜合報導

又有一支私刑小三的影片在網路上發酵！安徽豪州2年前有一名長髮正妹因為當了小三，遭正宮當街打倒在地，不僅上衣被脫光，熱褲還差點被扯下。體格壯碩的正宮在眾人圍觀下不斷對著小三叫囂，還強扯頭髮問「妳可認識我」？接著就連搧對方3個響巴掌。

▲▼小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲▼小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲▼小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲小三被打倒在地上，被正宮及親友們脫衣扯褲 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

長髮小三被打得坐在地上哭喊，雙手壓著胸前被解開的黑色胸罩死命護胸，過程中一直試著把上衣重新穿上，但屢屢被正宮搶走衣服，還遭到正宮的親友拉腳辱罵。

圍觀的人數變多後，正宮便繞著坐在地上的小三走，和親友一起指著她叫囂，過程中還一度抓住小三頭髮往後扳，彎腰訊問對方，「妳可認識我？」當正宮連搧了3個「響巴掌」後，其中一名親友也拿起手機上前，粗魯拍下小三的狼狽樣，任對方哀號哭喊。

▲▼小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲▼ 小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲▼小三被爆打撕衣「上身全裸」狂護胸　正宮呼巴掌：妳可認識我？ 。（圖／翻攝自秒拍視頻）

▲正宮其中一名親友抓著小三要拍她的狼狽相。（圖／翻攝自秒拍視頻）

其實這起事件發生在2016年6月，近日影片又在網路上發酵，而當時在影片中沒有出現的外遇老公在事件後有接受電話訪問。孫男說，他跟正宮其實離過一次婚，再度結婚時就又想和對方離婚，雖然自己的行為很齷齪，「但我真的很愛她。」

安徽當地電視台記者到醫院探視小三侯女，得知孫男在事發後「徹夜在樓下等著」，但是問及「現在敢不敢上來」時，卻被孫男拒絕。

對於小三當街被扒衣服爆打，網友紛紛留言，「怎麼不打老公」、「老公偷吃就沒事嗎」；還有人認為「首先妳沒有管好自己老公，在外面偷吃，自己又長得毫無吸引力，有這樣的結果不要怪小三。」也有網友表示，「真的很討厭看到自己男人管不住這句話，小三也非常該打好嗎！」另外也有不少網友說，「打人還是不好」、「這樣有點過分」、「適可而止就好」。

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關鍵字：小三,正宮,裸上身,外遇,出軌

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