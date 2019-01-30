陸女方言問價　義大利Iper店員「手比槍爆頭＋噴髒話」惹網怒

<br>

▲ 大陸女子因為不懂義大利文和英文，遭到義大利商店店員謾罵。（影片取自Youtube，如遭刪除請見諒。）

國際中心／綜合報導

義大利連鎖商店「Iper」近日有一名員工遇到大陸女顧客時，僅因對方不懂義大利語以及英文，竟飆罵一連串髒話，並用手比槍作勢要「爆頭」，還將整段過程錄下Po到網路，引發許多華人網友不滿。Iper也於事後發表道歉聲明，並承諾會懲處該名員工。

根據《梨視頻》引述MilanToday報導，從影片可以看到，當時員工聽到陸女的呼喚時直接說「女士，我一點都聽不懂你說的話」，並詢問她「是否會說英文」，但他見對方仍指著礦泉水的商標後，直接暴怒說「這裡是義大利，向我說中文沒有用」，如果婦女「仍要說中文回中國再說」。接著便連續罵一大串髒話，甚至直接用手比槍作勢爆頭嗆「我要折了你的腿，然後給你一槍」。

▼ 店員在看到中國女子一臉茫然後，不僅向另一名員工嘲笑她，甚至還在她低頭時，用手比槍作勢爆頭。

影片釋出後，有人為員工辯護「這髒話只是一種諷刺和幽默的說法而已」，沒有甚麼大不了。但也有許多網友覺得店員行為不妥，紛紛要求該名店員出面道歉給交代。Iper公司對此在28日於臉書發出道歉聲明表示，該名員工的行為不可容忍，並會對員工做出處置。

目前許多大陸網友看到影片後，紛紛氣憤地表示，「不來買，你有工資拿嗎」、「因為人家聽不懂才敢罵，真是俗辣」、「這位大媽說的方言我估計大部分中國人都聽不懂」、「如果那是我的媽媽，樸素善良的媽媽被人家這麼罵，我應該會喪失理智，想打死他吧」、「看的很生氣，但又不能做什麼，只感覺阿姨在異國他鄉的不易，真心酸」、「其實FB上面也有些意大利網友在指責他了！其實不是所有西方人思想都很開放」、「上次看一新聞美國一人給另一人發了個手槍表情，然後被抓了要判刑」。