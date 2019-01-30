iPhone挑戰家用遊戲主機？　蘋果擬推遊戲訂閱服務

▲蘋果應用程式商店AppStore。（圖／《ETtoday新聞雲》資料照）

科技中心／綜合報導

蘋果29日剛公布2019年財年的第一季財報，其中iPhone營收相較過去大幅下滑，而服務業務的營收則出現增長。就有外媒報導指出，蘋果將逐步轉攻服務外，「遊戲」產業正是蘋果下一個攻城掠地的目標。

據外國科技網站《9to5mac》報導，來自Cheddar的一份報告引用了五位匿名消息來源指出，蘋果計畫要推出遊戲「訂閱服務」，代表蘋果正在與遊戲開發商討論相關訂閱服務。據了解，這將與Netflix、Apple Music的訂閱制類似，用戶只要定時繳交一定的費用，就能免費下載平台上的遊戲。

目前蘋果的應用程式商店App Store，其排行榜的前幾名幾乎都是遊戲，但這些遊戲幾乎都是免費的，因此若是蘋果若是真的推出遊戲訂閱服務，將能為其他較為龐大、複雜的遊戲帶來新的收入管道。

報導指出，現在iPad和iPhone配置的A系列CPU和GPU，是能夠和Nintendo Switch等家用遊戲機相媲美，去年秋天時，蘋果就在發表會上展現了A12X在遊戲上強大表現，甚至將其與Xbox One進行比較。蘋果也可能與遊戲開發商簽訂排他性交易，讓部分遊戲由IOS平台獨佔。

文中提到，蘋果的決策團隊已經表示，服務業務將會是蘋果公司未來的發展目標，據傳該公司將在今年推出新聞和原創影音的服務，遊戲也可望加入這個計畫。

▼任天堂Switch。（圖／CFP視覺中國）