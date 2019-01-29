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支援返鄉走春熱點　中華電信於景點擴充高頻段基地台設備

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▲▼中華電信積極建設終於開花結果。（圖／中華電信提供）

▲中華電信將於春節期間於全台觀光景點、廟宇及交通要道共560處，擴充高頻段基地台行動網路設備。（圖／中華電信提供）

記者邱倢芯／綜合報導

因應民眾過年返鄉、走春，行動上網數劇量倍增的情況，中華電信宣布，將於春節期間於全台觀光景點、廟宇及交通要道共560處，擴充高頻段基地台(1800MHz及2600MHz)行動網路設備，並運用高速基地台5CC/5CA/4CA技術，預計提升至少3倍以上的網路傳輸處理效能。

熱門景點包括台北龍山寺、桃園大溪老街、新竹城隍廟、苗栗勝興車站、台中逢甲夜市、鹿港天后宮、南投清境農場、台南安平老街、高雄義大世界、屏東墾丁大街、宜蘭新月廣場、花蓮海洋公園等，讓客戶春節連假期間，全台玩透透、追劇順暢。

中華電信表示，除了積極強化人口稠密都會區的行動上網品質，也重視偏鄉訊號涵蓋，自2017年12月起，中華電信攜手林務局動員上百人次的工程人員，挺進全台15個縣市共128條熱門登山步道，設立近720處行動通訊服務之告示牌，包括桃園拉拉山巨木群、南投合歡尖山、嘉義阿里山國家森林遊樂區巨木群，以及屏東北大武山、台東嘉明湖等知名步道，持續為山友優化行動通訊品質。

中華提供多款新春限定優惠與加值服務
喜迎金豬年，中華電信限時推出的「新春家電好禮方案」，月繳599元，再享前15個月上網吃到飽、第16個月起享18GB超大上網量，網內每通前5分鐘免費，還可0元將WMF平底煎鍋、tokuyo按摩器等人氣家電帶回家。

為提供更多客戶於春節期間，享受便利行動生活，中華電信Hami Pay智慧繳費還可提供停車費、信用卡費等各種生活帳單繳費服務。為迎春賀歲，中華電信「手機點燈」提供客戶透過手機登記鹿港天后宮各式平安燈服務，活動期間到2019年2月28日止。

ET快訊
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關鍵字：中華電信,基地台,5CC,5CA,4CA

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