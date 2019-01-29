「賭博送免費拉K」　春安首日就被「抄場子」

▲警方於日前接獲線報指出新豐鄉有賭場暗藏民宅，並提供賭客免費吸食毒品。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹縣政府警察局新湖分局29日清晨破獲以徐姓男子為首的職業賭場，徐男為規避賭博聲響過大遭人發現，利用民宅地下室作為職業賭場，以逃避警方查緝，經警方長期蒐證，於29日清晨前往攻堅，共逮捕19人，現場查扣現金15萬元賭資及賭具等相關證物，依賭博罪移送法辦。

警方於日前接獲線報指出新豐鄉有賭場暗藏民宅，賭客多時可達30至40人左右，且日營業額曾高達新台幣數十萬元，並提供賭客免費吸食毒品。因為無法確認位置，警方立即啟動偵查，經追查後掌握該職業賭場確切地點，徐男十分狡猾，不僅於四週裝設監視器隨時注意可疑人車外，並安排把風人員以規避警方查緝，但經警方長期跟監埋伏蒐證，並報請臺灣新竹地方檢察署核發搜索票，終於在29日6時許見時機成熟，會請刑事警察局四大隊及除暴特勤隊協助破門攻堅一舉將徐姓主嫌、荷官、工作人員及賭客共19人查緝到案，現場查扣天九牌賭具、籌碼、監視器、對講機及賭資15餘萬元、K盤、K他命等相關證物，徐男以為過年前警方查緝會較鬆，沒想到仍然被查獲。

新湖分局呼籲民眾勿沉迷賭博，賭博惡習使人傾家蕩產，易衍生其他治安事故及造成家庭破碎，為遏止賭博犯罪之危害社會行為，呼籲民眾千萬不要心存僥倖；警方將嚴予取締職業性賭場，以淨化治安，維護良好的社會風氣與秩序。