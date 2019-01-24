「鐵軌怪盜」竊近百噸！當廢鐵賣爽賺56萬　80警力圍捕

▲老翁花了2年的時間偷鐵軌來變賣。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）



國際中心／綜合報導

德國警方23日在東部薩克森州的格爾利茨市（Görlitz）抓到一名73歲的鐵軌怪盜，他自2017年以來，前前後後偷了600公尺、約90噸的火車鐵軌，載運至回收場賣掉，賺進了1.6萬歐元（約新台幣56萬元）。

據德媒《圖片報》報導，警方出動80名警力到嫌犯家中突襲，當時對方還和女友躺在床上呼呼大睡。柯德斯多夫（Kodersdorf）警局發言人邁克爾（Michael Engler）表示，他們當時用巨槌敲破房門進入，嫌犯被嚇醒後一臉驚恐的乖乖就範，一旁的女友疑似共犯，也一同遭到逮捕。

▲老翁以為偷廢棄的軌道就不會被發現。（示意圖／pakutaso）



搜查公寓後，發現嫌犯還持有1把手槍和1把未經登記許可的空氣槍，屋內還有花剩的1萬歐元。警方指出，嫌犯這幾個月來都在車站附近的廢棄軌道偷竊，將鐵軌拆除後再拿去賣，以為神不知鬼不覺，卻早已被警察掌握行蹤。

事實上，台灣過去也發生過類似案件。南迴鐵路在2005年5度遭到破壞，嫌犯就是一名專偷固定火車鐵軌彈簧扣夾的38歲李姓男子，滿桌生鏽的鐵軌零件竟有50公斤。另外，瑞芳鎮鐵道在2008年也被盧姓男子盜取大批零件，正要拿去變賣時就被警方逮個正著，依竊盜罪嫌將他移送地檢署偵辦。