重量不到1公斤　宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列

▲ 宏碁極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

輕薄已經成為今年筆電的基本配備，這次宏碁發表的極輕薄商用筆電TravelMate X5系列，不僅輕不到1公斤，甚至薄小於14.9mm，以14吋來說，強調FHD螢幕，擁有9.22mm極窄邊框，可以說是針對商務人士推出的最大化價值筆電。

宏碁商用筆電TravelMate X5系列，典雅黑色鎂鋰機身設計，搭載最新第8代Intel Core處理器系列且具備多元擴充槽，搭配長達10小時的電池續航力，更內建TPM安全模組及支援Windows Hello 生物辨識系統，貼心的安全防護設計，建議售價為37,900-55,900元。

全新TravelMate X5 系列採用複合性金屬材質，包含極輕薄的鎂鋰合金筆電外殼，內部鍵盤面則使用堅固的鎂鋁合金，外型優雅、機身卻不到1公斤重量，隨身攜帶行動便利，配有14吋Full HD IPS互動式多點觸控螢幕和9.22mm窄邊框設計，提供寬廣的視覺體驗，搭載Windows 10專業版作業系統，支援Windows Hello 生物辨識，搭配TPM2.0安全模組，形成緊密安全防護，無須擔心行動在外資料外洩。

TravelMate X5系列使用抗損傷具高靈敏的Corning Gorilla玻璃精密觸控板，手勢控制滑動順暢；採用最新第8代Intel Core處理器系列，提供極速反應與卓越效能，具多元連接埠其中採用正反皆可插接的USB Type-C連接埠讓傳輸便利，擁有長達10小時[i]的電池續航力，以及採用2x2 802.11ac無線傳輸技術，提供穩定且暢行無阻的網路連線，貼心背光鍵盤設計，即使在夜間也能輕鬆處理工作，即日起在開賣，隨貨皆贈送背包及滑鼠，且享有宏碁商用筆記型電腦三年保固及一年旅約保固服務。