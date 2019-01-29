　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

重量不到1公斤　宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

▲ 宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

▲ 宏碁極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

記者姚惠茹／台北報導

輕薄已經成為今年筆電的基本配備，這次宏碁發表的極輕薄商用筆電TravelMate X5系列，不僅輕不到1公斤，甚至薄小於14.9mm，以14吋來說，強調FHD螢幕，擁有9.22mm極窄邊框，可以說是針對商務人士推出的最大化價值筆電。

宏碁商用筆電TravelMate X5系列，典雅黑色鎂鋰機身設計，搭載最新第8代Intel Core處理器系列且具備多元擴充槽，搭配長達10小時的電池續航力，更內建TPM安全模組及支援Windows Hello 生物辨識系統，貼心的安全防護設計，建議售價為37,900-55,900元。

▲ 宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

全新TravelMate X5 系列採用複合性金屬材質，包含極輕薄的鎂鋰合金筆電外殼，內部鍵盤面則使用堅固的鎂鋁合金，外型優雅、機身卻不到1公斤重量，隨身攜帶行動便利，配有14吋Full HD IPS互動式多點觸控螢幕和9.22mm窄邊框設計，提供寬廣的視覺體驗，搭載Windows 10專業版作業系統，支援Windows Hello 生物辨識，搭配TPM2.0安全模組，形成緊密安全防護，無須擔心行動在外資料外洩。

▲ 宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

TravelMate X5系列使用抗損傷具高靈敏的Corning Gorilla玻璃精密觸控板，手勢控制滑動順暢；採用最新第8代Intel Core處理器系列，提供極速反應與卓越效能，具多元連接埠其中採用正反皆可插接的USB Type-C連接埠讓傳輸便利，擁有長達10小時[i]的電池續航力，以及採用2x2 802.11ac無線傳輸技術，提供穩定且暢行無阻的網路連線，貼心背光鍵盤設計，即使在夜間也能輕鬆處理工作，即日起在開賣，隨貨皆贈送背包及滑鼠，且享有宏碁商用筆記型電腦三年保固及一年旅約保固服務。

▲ 宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列。（圖／宏碁提供）

ET快訊
偷吃已婚女部屬170次鬧翻曝不倫　資訊董座回金門老家上吊自殺
尾牙「停屍間」超夯！蓋被躺一排等認領　網笑噴：想雙手合十
郭雪芙認了被劈腿3次！當場抓包證據：氣到無法呼吸

關鍵字：宏碁,輕薄,商用筆電,TravelMate X5系列

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

「uHandy行動顯微鏡」參加國際書展　大走文藝肉麻風

遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

重量不到1公斤　宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列

「次世代能源儀表系統」掌握用水用電　工研院攜日商合作

蘋果FaceTime爆漏洞　不接通聲音照樣傳出去　恐釀竊聽危機

只有一天　燦坤Apple Day 1/30登場　MBP 13.3吋最高折2萬

蘋果工程團隊造訪AR波導管技術商　AR眼鏡有影

跳票一年多／AirPower真的要來了？外媒：今年稍晚問世

Google高管發Twitter　笑iPhone XS低光源拍照輸Pixel 3

五鏡頭LG V40 ThinQ 1/30開賣　售價24,900元

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

蔡旻佑突襲婚禮「我可以」　下一秒新郎接棒..哭翻了！

韓國順毛歐巴台灣剪髮初體驗　剪完秒變「台男風」女友笑瘋了

謝霆鋒笑虧「女嘉賓比男生還會吃」　鄧紫棋「模仿潘帥」反駁：永遠在吃！

阿公抱25kg鬆獅狂唸「要減肥了」　牠一臉超無辜：你叫我吃的啊QQ

疑性侵酒店妹談判拒付8萬8和解　嗆「不可能」遭7男斷2手指丟包

「uHandy行動顯微鏡」參加國際書展　大走文藝肉麻風

遠傳春節旅遊檔期搶客　「遠遊卡」最低每天只要34元

重量不到1公斤　宏碁開賣極輕薄商用筆電TravelMate X5系列

「次世代能源儀表系統」掌握用水用電　工研院攜日商合作

蘋果FaceTime爆漏洞　不接通聲音照樣傳出去　恐釀竊聽危機

只有一天　燦坤Apple Day 1/30登場　MBP 13.3吋最高折2萬

蘋果工程團隊造訪AR波導管技術商　AR眼鏡有影

跳票一年多／AirPower真的要來了？外媒：今年稍晚問世

Google高管發Twitter　笑iPhone XS低光源拍照輸Pixel 3

五鏡頭LG V40 ThinQ 1/30開賣　售價24,900元

彈頭亂葬崗！17歲學「角頭」換彈匣狂轟30槍　自稱：被詐賭

車田正美授權新作　《聖鬥士星矢 覺醒》將登陸台港澳

澳網後大坂直美登頂球后、謝淑薇掉4名　喬科維奇穩居球王

懷疑帳單灌水　10多酒客「滅火器噴乾粉」大鬧海派七店

討債「工資」2萬元變3千　2男談判破裂當街持菜刀追砍

霹靂遊俠「伙計」中古車185萬開賣中　原車附贈李麥克親筆簽名

被爆傻當孫其君小三！　郭雪芙無辜說話了

鍾小平找韓國瑜「求救」　里長追著他要韓市長春聯

Tomorrowland首波DJ名單！曼神、老菸槍⋯還有饒舌天王

「闇黑宇宙」有新計畫！《陰兒房3》導演打造《隱形人》

女壘殘沒換藥！紗布一掀嚇壞醫　40隻肥蛆「傷口上吃腐肉」險截肢

3C家電熱門新聞

谷歌高管笑iPhone XS低..

AirPower真的要來了？外..

AirPods 2雛形已現

燦坤Apple Day MBP..

宏碁開賣極輕薄商用筆電Trav..

蘋果FaceTime爆漏洞　恐..

Android原生系統支援臉部..

遠傳iPhone XS Max..

蘋果工程團隊造訪AR波導管技術..

台灣大2/1開賣Galaxy ..

臉書新禁令：不准粉絲團強迫按讚

LG V40 ThinQ 1/..

甩150MB下載限制！4步驟i..

手機螢幕破裂心有多痛？

更多熱門

相關新聞

專利申請台積電連三年奪冠　宏達電強勢回歸專利排名

經濟部智慧財產局今天（28日）公布去年度專利申請狀況，本國法人申請第一由台積電奪下，是連續三年拿下榜首，第二名則是由友達光電拿下，國外法人則是高通奪冠，整體數量略為比前一年度少1%。

宏碁校園電競種子計畫　今年3月開放新年度報名

宏碁力拚電競50%成長　30萬座艙台灣賣出2台

宏碁推Acer OJO 500＋VR實驗場

宏碁去年12月營收年增4.1%、華碩年減8％

讀者迴響

發燒話題

長榮空姐 嵐Arashi 王令麟 肉圓惡爸 十年挑戰 習近平 廖峻中風 陳昱安 林佳龍 范筱梵 玄彬孫藝真 劉至翰離婚 貴婦奈奈 王令麟 周子瑜 非洲豬瘟 米津玄師 潘瑋柏 徐若瑄 地震 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 鈕承澤 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 印尼海嘯 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 水行俠 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 鐘鉉 王令麟 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 館長 傅崐萁 高嘉瑜 周迅 韓國瑜 王令麟 賴清德 板南線 炎亞綸 王令麟 小A辣 金馬獎 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 統神哥國動 港珠澳大橋 李昌鈺 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 歐陽娜娜 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 林志玲言承旭 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 NBA 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 宋智孝 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 鄧紫棋 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰

熱門新聞

追到郭雪芙「秒甩2年正宮」！孫其君女友崩潰私訊曝光

瑤瑤「遭節目除名」哽咽：很現實

要結婚遇車禍…準新娘頭顱變形慘死

KID拋震撼彈：我跟熊熊要結婚了

2019日本出入境托運行李限制懶人包

爽胡大四喜嚇壞人　勸世文讓網毛翻

郭雪芙爆當小三！鮮肉男星睡進她家「過夜3天」

楊雅筑深夜指纏博焱　醉倒胸膛好曖昧

他被警挖醒見2賓士超火　女：前男友擋我

油漆工大吃爽玩「4年賠0元」被灌爆

「小蜜蜂」緊跟部隊！網：國軍最強後勤

13歲少女倒追失敗告性侵　37歲高富帥回應超暖

住摩鐵！女兒喊「妳最愛的」母傻眼

老公天天尿我身上　張菲媳曝情趣細節

18張「中長髮」髮型圖鑑

更多

最夯影音

更多

聲林之王生存週記之場邊花絮（完結篇）

檢舉香菸亂丟！一次可拿480元　達人「工作7年了」月入破10萬

狂媽「浮誇蹲馬步」開罐頭！ 洪荒之力不夠...怒給它一巴掌

非洲黑人挑戰學霸之歌《生僻字》　最難的一首！蘇陽：你會唱幾個？

全台唯一！環繞式小火車餐廳　門口設平交道進入先「停看聽」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

天天抽機票　送你坐飛機到日本

天天抽機票 快閃時間限定1/23-1/29 到東森寵物雲全台門市消費滿666元，抽東京來回雙人機票

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面