鮮肉辦公室主任新戀情？　 鍾沛君：他來搬家睡客廳

圖、文／鏡週刊



針對本刊直擊國民黨台北市議員鍾沛君、與辦公室主任藍恭唯在鍾住處過夜，鍾沛君表示，她最近從瑞安街租屋處5樓搬到坪數較大的6樓新房，所以26日那天請弟弟、藍恭唯一起幫忙搬家。搬完家後，藍和弟弟在客廳打電玩後一起睡在客廳的沙發床。

鍾沛君說，原本她的弟弟27日一早也要一起出門，但他當天不想起床，藍才會直接開車載她去和其他助理會合。

談到與藍恭唯的關係，鍾沛君強調，藍與他的弟弟同年次，二人很合得來，競選期間藍也幫了她很多忙，和藍是單純的朋友、姊弟關係。

至於為何選擇住在「璽朵瑞安」社區？鍾沛君說，她參選大安區議員後，選擇在大安區租屋，因為她也還買不起大安區的房子，而璽朵瑞安的房東、管委會主委都是支持者，加上交通方便往大安、文山區都方便，所以才選擇租在這裡。她也強調，要說那是豪宅也太言過其實，因為她原先住的坪數僅12坪大，比較像是大學生的套房。

被問到「情侶車牌」，鍾沛君解釋，應該純粹是巧合，因為2台車購置時間前後差了一段。她證實，白色賓士是藍恭唯的車，已經買了一段時間，奧迪休旅車則是她去年12月新買的車。

鍾沛君也透露一段購車祕辛，原來她開了14年的舊車選後在路上拋錨過2次，她為了開車載女兒的安全考量，才決定購買新的奧迪休旅車，且是陽春車款，價位和國產車差不了太多。

她還說，因為選舉過後她的存款不多，要向銀行貸款新車總價的8成時，銀行差點不願意通過貸款申請，最後她請父親出面當保證人，並繳交議員當選證書給銀行證明，車貸才順利申辦成功。



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