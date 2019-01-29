河南破特大傳銷組織「種子」吸金59億　嫌犯買別墅堆現金

▲河南破獲「我是小丑」傳銷詐騙案。（圖／翻攝自《中新社》）

記者馬叔安／綜合報導

河南警方日前破獲一起特大傳銷詐騙案，嫌犯買下一棟價值千萬人民幣的別墅用來堆放現金，共查獲贓款13億元人民幣（約新台幣59億元）。據指出，詐騙集團宣稱是以區塊鏈、大數據和人工智慧為基礎打造的社交平台，在多地組織活動進行推廣，實際是在從事傳銷活動，僅9個多月就發展至90多萬註冊會員。

《錢江晚報》微信公眾號指出，涉案的集團是浙江杭州一家名叫「我是小丑」的網路公司，這家公司註冊地雖在杭州，但是一個空殼，警方初步調查發現，這家公司推出了一款名為IAC的網路平台，從事傳銷活動。

警方發現，這個平台虛擬一種名叫「種子」的交易對象，以高額回報作為誘餌，吸引新會員，平台以2000元人民幣一個的價格將所謂的「種子」賣給註冊會員，平台向會員承諾，每個「種子」都會增值，獲得平台收益，但只能在平台內部流通，本身並不具備任何價值。

▲ 嫌犯購買千萬別墅放置贓款，屋裡堆滿的箱子內均為查處的現金。（圖／翻攝自《中新社》）

據了解，會員持有期間的收益，平台同樣是以「種子」進行結算的，平台可以生成無限數量的「種子」，平台不會回購會員手裡的「種子」，而且平台設定規則，下線會員的每一筆交易，上線會員都能獲得不同比例的提成，會員級別越高抽成比例越高。

《中新社》指出，許昌市建安區警方於2018年8月下旬組織280餘名民警，分赴杭州、麗水、徐州、深圳、廣州、貴陽、遵義、寧波、黃山等20餘地，20多個工作組於28日在專案指揮部的統一指揮下，於多地同時展開收網行動，當場抓獲犯罪嫌疑人24名，扣押現金、車輛、房產若干。

經檢察機關批準，目前許昌市建安區公安局以組織領導傳銷活動罪，對19名犯罪嫌疑人執行了逮捕，案件仍在偵辦中。