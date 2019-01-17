華林搞傳銷年吸金170億！　調查組：負責人已被警方控制

▲顧客使用酸鹼平DDS按摩儀理療情況，且網路上仍在販售相關產品。（圖／翻攝自河北華林酸鹼平生物技術有限公司網站／新京報）

大陸中心／綜合報導

河北華林酸鹼平生物技術有限公司（下稱河北華林）因涉嫌虛假宣傳及傳銷，在河南商丘的會場於11日下午被查封，當地的聯合調查組也已進駐企業。調查組指出，「公司主要負責人與相關人員已被警方控制」。

▲河北華林公司宣揚「酸鹼平」理念，遭消費者投訴誇大宣傳。（圖／翻攝自華林集團官網）

河北華林大力宣傳「酸鹼平」對人體的重要性，並以此推出許多相關產品，聲稱使用產品可以糾正酸性體質、提高人體免疫力及抗百病這類誇大不實的功效。根據公司官網，酸鹼平本草系列化妝品就有護手霜、潔膚凝膠和膠原面膜等，另外還有按摩器、按摩油、按摩膏，也都與酸鹼平有關。

▲河北華林公司的「酸鹼平」系列產品眾多。（圖／翻攝自華林集團官網）

綜合陸媒報導，在商務部公正留言信息中，消費者投訴華林公司透過宣傳「酸鹼平」，以推廣所謂的「生物電滲析理療技術」和「酸鹼平DDS美容養生按摩器」等物品，投訴內容還有坑害消費者、搞傳銷、誇大宣傳。

▲酸鹼平產品。（圖／翻攝自河北華林酸鹼平生物技術有限公司網站）

報導指出，大陸國家工商總局反壟斷與反不正當競爭執法局於2018年4月通報，2017年直銷投訴情況以河北華林33件投訴最多，比同為保健直銷行業的「權健」多出17件，投訴數量高達1倍以上。

滄州市委外宣局日前在官方公眾號「滄州發布」發布情況通報，1月9日，網上出現媒體反映河北華林酸鹼平生物技術有限公司相關問題後，黃驊市委、市政府已於日前組成聯合調查組進駐企業。黃驊市聯合調查組表示，初步查明河北華林涉嫌組織領導傳銷活動，公司主要負責人和相關人員已被警方控制，並將依法查辦。