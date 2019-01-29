李永然、陳贈吉／強化第一審裁判品質　為金字塔型訴訟制度打好地基

▲司法院希望透過「金字塔型訴訟制度」，解決訴訟曠日廢時的弊病，立意值得肯定，但是否真的能幫助人民解決紛爭，或只是紓解過多案量而已。（圖／視覺中國）

配合司改國是會議決議的「金字塔型訴訟制度」，司法院於2018年6月間完成制度建構的具體改革內容。依據司法院新聞稿，「金字塔型訴訟制度」是將訴訟資源儘量分配在訴訟最基層的第一審法院，讓訴訟及早確定；而終審法院則只專注於處理法律爭議及統一法律見解，形成類似金字塔的資源分布，以解決我國訴訟制度所面臨事實無法及早確定，或終審法律見解分歧，導致訴訟制度曠日廢時，無法充分發揮解決紛爭功能的困境。

司法院希望透過「金字塔型訴訟制度」，解決我國司法實務長期以來的弊病，其立意與目的值得肯定；不過，具體的改革內容，是否能夠確實幫助人民解決紛爭？抑或只是讓司法機關得以紓解過多的案件量？

以《民事訴訟法》修正草案為例，此次修正草案擬將《民事訴訟法》第469條第6款規定「判決不備理由或理由矛盾」此項判決「當然違背法令」的情形，也納入適用同法第469條之1的「上訴許可制」，以該款事由提起上訴時必須經「第三審法院許可」。其修正理由認為，該款規定的情形，常涉及事實認定或證據取捨是否妥當；為貫徹第三審為「嚴格法律審」的意旨，不得過度介入事實認定，因此上訴時，必須符合《民事訴訟法》第469條之1第2項要件，並經最高法院許可。

然而，依據司法院統計資料，最高法院近五年民事上訴事件，有高達七成一以上是以「駁回上訴」終結，而2017年駁回上訴的比率為74.04%；換句話說，絕大多數上訴第三審案件都是遭到最高法院駁回上訴。也因此，近年來有人以「大屠殺」來形容最高法院「濫駁」的情形。

在此情形下，如果《民事訴訟法》修正草案再將「判決不備理由或理由矛盾」此種判決「當然違背法令」的情形也納入「上訴許可制」，反而增加上訴第三審的難度，也難保法官不會將「不願意」審理的棘手案件，透過「上訴許可制」予以駁回上訴而草率結案。

「訴訟權」是我國《憲法》第16條保障人民的基本權，依據司法院大法官釋字第574號解釋，「訴訟權」的核心內容是人民權利遭受侵害時，得依「正當法律程序」請求法院救濟，讓人民有及時、充分回復並實現權利的可能；「審級制度」是訴訟程序的一環，有糾正下級審裁判的功能。

一旦擴大「上訴許可制」的適用範圍，必須第二審判決「不備理由或理由矛盾」，有符合從事法之續造、確保裁判一致性或其他所涉及法律見解具有原則上重要性的情況，最高法院才會許可第三審上訴。但在第二審判決確實具有「不備理由或理由矛盾」的情形，人民事實上未受到合法公正的判決；倘若未能符合「上訴許可制」的要件，將無法提起第三審上訴，透過「審級制度」糾正第二審判決「當然違背法令」的情形，人民的權利反而無法透過法院裁判予以回復或實現。

在目前人民對於司法裁判的信賴度普遍不高，誠如司法院許宗力院長所言有如「命懸一線」的情況下，增加第三審上訴的要件限制，不僅無法透過「審級制度」糾正下級審裁判的錯誤，更無助於提升裁判品質，人民也不會提升對於司法裁判的信賴度，反而更讓人民的權利成為司法機關「紓解案源」的犧牲品，限制《憲法》第16條對於人民「訴訟權」的保障，形成「惡性循環」。

如果司法院要以「金字塔型訴訟制度」為目標，當務之急應該是強化第一審法院的裁判品質，而非限制人民提起第三審上訴；一旦提升裁判品質，裁判結果足以獲得人民的信服，人民自然會減少提起第二審甚至第三審上訴，上級審法院也就不會有案件量過高的問題。待此種「良性循環」形成後，也沒有必要增加提起第三審上訴的要件，如此一來，即使司法院未刻意建構「金字塔型訴訟制度」，各級法院的案件分布與運作情況，也會自然符合「金字塔型」的理想狀態。

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●李永然（上），永然聯合法律事務所所長、永然兩岸法律事務中心創辦人、中華人權協會名譽理事長；陳贈吉（下），永然聯合法律事務所執業律師。以上言論不代表本公司立場。